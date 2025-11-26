SAÚDE

Márcio Victor é internado às pressas em Salvador após passar mal nesta quarta (26)

Vocalista do Psirico aguarda novos exames enquanto agenda é reestruturada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:50

Márcio Victor do Psirico Crédito: Reprodução

O cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, preocupou fãs e equipe ao ser internado no Hospital Aliança, em Salvador, após passar mal na madrugada desta quarta-feira (26). A informação foi confirmada pela assessoria do artista, que acompanha o caso de perto.

Procurada pelo CORREIO, a assessoria informou que o cantor apresentou dores no peito e no braço, além de mal-estar súbito, o que levantou suspeita de um possível quadro cardíaco. Ele foi internado imediatamente e passou por um cateterismo na tarde desta quarta, procedimento utilizado para investigar arritmias ou indícios de infarto. Apesar disso, a equipe destaca que ainda não há confirmação de infarto.

A agenda do cantor já começou a sofrer alterações. Segundo a assessoria, foram canceladas duas participações em programas de TV em São Paulo, que aconteceriam na quinta e sexta-feira. A viagem do artista estava marcada para esta quarta, mas foi cancelada logo após a internação.

Quanto aos shows do fim de semana, a equipe prefere aguardar orientação médica antes de tomar qualquer decisão. “Ainda não sabemos qual será a recomendação. Estamos esperando os próximos exames”, informou a assessoria.

Até o momento, não há previsão de alta e o boletim oficial deve ser divulgado nas próximas horas. Márcio Victor segue fazendo uma série de exames e novas informações serão repassadas assim que o hospital liberar atualização do quadro clínico do artista.