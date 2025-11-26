INTOXICAÇÃO

O uso do bicarbonato de sódio para tratar casos graves de acidose metabólica

Um dos mil e um usos da substância é como remédio

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:00

Nesses casos, o bicarbonato entra por via intravenosa Crédito: Imagem: Calleamanecer/Wikimedia Commons

O bicarbonato de sódio, que é conhecido por fazer bolos crescerem e ajudar na limpeza da casa, também pode ser utilizado como remédio para uma condição específica: acidose metabólica.

A acidose acontece quando o pH do corpo se torna ácido. Em casos graves, descendo para baixo de 7,1, segundo o manual MSD. Nessas condições, o corpo se torna incapaz de metabolizar ácidos como o lácteo e cetonas, caracterizando lesão renal aguda. É aí que entra o bicarbonato de sódio.

Acidose Metabólica

A acidose metabólica possui uma série de causas. Pode originar de um quadro de insuficiência renal crônica, cetoacidose diabética, em que o corpo concentra cetonas ácidas pela falta de insulina, ou intoxicação por metanol e outras substâncias.

Outra causa da acidose pode ser diarreia, em que o corpo elimina muito bicarbonato por meio das fezes. Os sintomas incluem respiração acelerada, enjôo, vômitos e letargia. A reposição de bicarbonato de sódio é indicada então para repor o pH do corpo e proteger os rins.

Reposição não é sempre indicada

Segundo uma revisão de literatura realizada por Paulo Novis Rocha, do Departamento de Medicina da Universidade Federal da Bahia, mostra que em casos graves de acidose láctica, a administração de bicarbonato de sódio não ajuda nem atrapalha.

Segundo a leitura de Novis Rocha, o bicarbonato não é uma solução definitiva para a acidose lática, mas pode ser muito útil para ganhar tempo: