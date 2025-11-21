FRUTAS

Os benefícios e malefícios de consumir essa poderosa e pouco conhecida fruta

Redescobrindo como o biribiri pode transformar a saúde de forma natural

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:00

Biribiri: a árvore de porte médio se adapta bem às diferentes regiões do Brasil e é boa para parques, jardins e chácaras Crédito: Reprodução

O biribiri, conhecido como limão-caiena, é uma fruta ácida e nutritiva que reúne vantagens para a saúde, mas também demanda moderação no consumo. Ela concentra vitamina C, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro e flavonoides, nutrientes que fortalecem o sistema imunológico e auxiliam funções essenciais do organismo.

Apesar de nutritivo, o biribiri pode causar desconfortos quando ingerido em excesso, já que sua forte acidez e o alto teor de ácido oxálico podem provocar azia, má digestão e até riscos renais.

O biribiri também é versátil e pode ser incluído em diferentes preparações culinárias, segundo o site TudoGostoso. A fruta combina com receitas doces e salgadas, podendo ser usada crua, em sucos, saladas, molhos, chás, picles, geleias, compotas e até em caipirinhas.

Essa variedade de usos torna o biribiri uma opção interessante para quem busca sabor intenso aliado a nutrientes importantes, desde que consumido com equilíbrio.

Benefícios do biribiri para o organismo

O biribiri se destaca pela alta concentração de vitamina C, que supera a do limão tradicional, com cerca de 60,65 mg a cada 100 g de polpa. Esse nutriente fortalece o sistema imunológico e ajuda a prevenir resfriados e irritações de garganta.

A fruta também oferece fibras e flavonoides que contribuem para manter estáveis os níveis de açúcar no sangue, evitando picos glicêmicos após as refeições.

Além disso, seus compostos antioxidantes auxiliam na redução do colesterol, favorecendo a saúde do coração.

Quando utilizado em infusão, o biribiri ainda pode contribuir para o relaxamento da musculatura cardíaca, ajudando no controle da pressão arterial.

Possíveis efeitos negativos e cuidados ao consumir

Mesmo sendo nutritivo, o biribiri pode causar azia, irritação estomacal e má digestão quando consumido em excesso por conta de sua acidez elevada.

Outro cuidado importante é o ácido oxálico presente na fruta: em grandes quantidades, pode formar cristais nos rins e até desencadear insuficiência renal aguda.

Maneiras seguras de incluir o biribiri no dia a dia

Para aproveitar seus benefícios sem riscos, o biribiri pode ser consumido cru, usado em saladas ou incorporado em molhos para dar frescor e acidez às receitas.

Também é possível preparar sucos, chás, geleias, compotas, picles ou bebidas alcoólicas, formas que ajudam a suavizar a acidez natural da fruta.