Limão, vinagre, leite de magnésia funcionam? Veja como tratar o cheiro forte de suor das axilas

Agência Correio
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:00
O cheiro forte de suor, cientificamente conhecido como bromidrose, pode ser bastante incômodo, afetando a autoestima e o convívio social. Felizmente, a boa notícia é que existem formas simples e eficazes de combater esse problema, começando com mudanças na sua rotina de higiene.
A melhor abordagem envolve reduzir a quantidade de bactérias que se desenvolvem nas regiões de maior transpiração, como as axilas, já que são elas que produzem as substâncias responsáveis pelo mau odor. Mantenha a calma, pois ao adotar hábitos diários de cuidado, você logo perceberá uma grande diferença!
Exercícios na academia
Se as medidas caseiras não forem suficientes, não se preocupe: em casos mais persistentes, o dermatologista pode indicar tratamentos mais específicos, garantindo que você se sinta fresco e confiante em qualquer situação.
Pequenas alterações na sua rotina de higiene podem ser poderosas aliadas contra o cheiro de suor. Comece hoje mesmo a incorporar estas práticas para reduzir o odor corporal:
Além disso, uma dica de ouro para quem tem cheiro forte de suor na axila é pré-lavar a parte da roupa que fica em contato com a axila usando sabão de coco, antes de colocar a peça na máquina. Fazendo isso, você ajuda a eliminar as bactérias que insistem em permanecer no tecido.
A natureza também oferece soluções eficazes que podem ser aplicadas em casa para eliminar o mau cheiro nas axilas. Tanto o vinagre de maçã quanto o bicarbonato de sódio são exemplos de remédios naturais que ajudam a combater a bromidrose.
Óleo de melaleuca para axilas
O óleo de melaleuca (ou tea tree) possui propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, combatendo os microrganismos que provocam o mau cheiro.
Bicarbonato de sódio com limão (atenção ao sol)
Essa receita caseira pode ajudar a eliminar o odor forte das axilas, mas é crucial ter cuidado com a exposição solar após a aplicação.
Importante: após aplicar esta mistura, você deve evitar a exposição da axila ao sol, pois existe um alto risco de desenvolver manchas escuras na pele.
Se você já tentou as dicas caseiras e a sudorese (transpiração) ainda é muito intensa ou o cheiro continua extremamente forte, o momento é de buscar orientação médica.
O cheiro de suor persistente pode, em alguns casos, ser um sintoma de alterações hormonais, doença renal, hepática ou diabetes, necessitando de um tratamento mais específico e individualizado. O dermatologista poderá recomendar tratamentos mais avançados, como: