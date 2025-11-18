SAÚDE E BEM-ESTAR

Limão, vinagre, leite de magnésia funcionam? Veja como tratar o cheiro forte de suor das axilas

De desodorante antitranspirante a vinagre de maçã: descubra como manter as axilas secas e livres de mau odor

Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:00

Aprenda a combater a bromidrose (cheiro forte de suor) com sabonetes antissépticos, roupas de algodão e remédios naturais Crédito: Freepik

O cheiro forte de suor, cientificamente conhecido como bromidrose, pode ser bastante incômodo, afetando a autoestima e o convívio social. Felizmente, a boa notícia é que existem formas simples e eficazes de combater esse problema, começando com mudanças na sua rotina de higiene.

A melhor abordagem envolve reduzir a quantidade de bactérias que se desenvolvem nas regiões de maior transpiração, como as axilas, já que são elas que produzem as substâncias responsáveis pelo mau odor. Mantenha a calma, pois ao adotar hábitos diários de cuidado, você logo perceberá uma grande diferença!

Exercícios na academia 1 de 5

Se as medidas caseiras não forem suficientes, não se preocupe: em casos mais persistentes, o dermatologista pode indicar tratamentos mais específicos, garantindo que você se sinta fresco e confiante em qualquer situação.

Higiene e cuidados diários fazem a diferença

Pequenas alterações na sua rotina de higiene podem ser poderosas aliadas contra o cheiro de suor. Comece hoje mesmo a incorporar estas práticas para reduzir o odor corporal:

Use sabonete antisséptico ou antibacteriano.

Seque bem a pele após o banho.



Prefira roupas de algodão e troque-as diariamente.



Depile ou mantenha os pelos curtos.



Use desodorante antitranspirante diariamente.



Evite alimentos condimentados.



Além disso, uma dica de ouro para quem tem cheiro forte de suor na axila é pré-lavar a parte da roupa que fica em contato com a axila usando sabão de coco, antes de colocar a peça na máquina. Fazendo isso, você ajuda a eliminar as bactérias que insistem em permanecer no tecido.

Remédios caseiros que ajudam a combater o odor

A natureza também oferece soluções eficazes que podem ser aplicadas em casa para eliminar o mau cheiro nas axilas. Tanto o vinagre de maçã quanto o bicarbonato de sódio são exemplos de remédios naturais que ajudam a combater a bromidrose.

Óleo de melaleuca para axilas

O óleo de melaleuca (ou tea tree) possui propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, combatendo os microrganismos que provocam o mau cheiro.

Ingredientes: 5 gotas do óleo de melaleuca e 2 colheres de sopa de óleo de coco ou de amêndoa doce.

Modo de preparo: simplesmente misture os ingredientes e passe nas axilas cerca de 3 vezes por dia.



Bicarbonato de sódio com limão (atenção ao sol)

Essa receita caseira pode ajudar a eliminar o odor forte das axilas, mas é crucial ter cuidado com a exposição solar após a aplicação.

Ingredientes: 1/2 limão e 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo: corte o limão pela metade e coloque o bicarbonato de sódio por cima, pressionando levemente para misturar o suco com o pó. Durante o banho, passe o limão com bicarbonato nas axilas e deixe atuar por cerca de 5 minutos. Em seguida, lave com água em abundância.



Importante: após aplicar esta mistura, você deve evitar a exposição da axila ao sol, pois existe um alto risco de desenvolver manchas escuras na pele.

Quando procurar um dermatologista

Se você já tentou as dicas caseiras e a sudorese (transpiração) ainda é muito intensa ou o cheiro continua extremamente forte, o momento é de buscar orientação médica.

O cheiro de suor persistente pode, em alguns casos, ser um sintoma de alterações hormonais, doença renal, hepática ou diabetes, necessitando de um tratamento mais específico e individualizado. O dermatologista poderá recomendar tratamentos mais avançados, como: