O aviso do silêncio: Por que Escorpião e Peixes devem agir com discrição absoluta neste sábado (10 de janeiro)

Nem tudo deve ser compartilhado; o céu indica que o segredo é a alma do negócio e o escudo para o seu sucesso imediato

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 16:30

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Há dias em que a melhor estratégia é recuar e observar, e este sábado é um deles para os signos de água. Enquanto o mundo lá fora corre em busca de atenção com a Lua em Libra, Escorpião e Peixes são chamados para a introspecção.

Existe uma energia de "observação" no ar. Alguém pode estar de olho nos seus passos, seja para te oferecer uma oportunidade inesperada ou para testar sua resistência.

O conselho astral é claro: trabalhe em silêncio e deixe que os resultados façam o barulho por você.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Para os escorpianos, a Lua na casa 12 sugere um retiro estratégico. Sabe aquele plano de mudança de vida ou aquela ideia de negócio? Guarde para si por mais um tempo.

A intuição está afiadíssima hoje, permitindo que você leia as entrelinhas de conversas e descubra segredos apenas observando gestos. É um dia de proteção espiritual.

Já para Peixes, a profundidade emocional é a tônica do dia. Questões financeiras complexas ou transformações internas pedem calma e discrição.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Essa necessidade de mistério não significa isolamento negativo, mas sim preservação de energia. O Sol em Capricórnio exige que você seja pragmático: use esse tempo "escondido" para planejar sua próxima grande jogada.

Quando você fala demais sobre seus sonhos, gasta a energia que deveria ser usada para realizá-los. Use o sábado para desintoxicar a mente e o corpo, longe de redes sociais e de opiniões alheias que só servem para gerar dúvida.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Ao final do dia, você perceberá que essa escolha pela privacidade trouxe uma clareza que o barulho da agitação não daria. Se alguém te procurar para uma conversa profunda, ouça mais do que fale.

O universo está te dando as peças de um quebra-cabeça que só fará sentido na semana que vem. Confie nos seus pressentimentos.

