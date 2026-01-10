ASTROLOGIA

O aviso do silêncio: Por que Escorpião e Peixes devem agir com discrição absoluta neste sábado (10 de janeiro)

Nem tudo deve ser compartilhado; o céu indica que o segredo é a alma do negócio e o escudo para o seu sucesso imediato

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 16:30

Há dias em que a melhor estratégia é recuar e observar, e este sábado é um deles para os signos de água. Enquanto o mundo lá fora corre em busca de atenção com a Lua em Libra, Escorpião e Peixes são chamados para a introspecção.

Existe uma energia de "observação" no ar. Alguém pode estar de olho nos seus passos, seja para te oferecer uma oportunidade inesperada ou para testar sua resistência.

O conselho astral é claro: trabalhe em silêncio e deixe que os resultados façam o barulho por você.



Para os escorpianos, a Lua na casa 12 sugere um retiro estratégico. Sabe aquele plano de mudança de vida ou aquela ideia de negócio? Guarde para si por mais um tempo.

A intuição está afiadíssima hoje, permitindo que você leia as entrelinhas de conversas e descubra segredos apenas observando gestos. É um dia de proteção espiritual.

Já para Peixes, a profundidade emocional é a tônica do dia. Questões financeiras complexas ou transformações internas pedem calma e discrição.



Essa necessidade de mistério não significa isolamento negativo, mas sim preservação de energia. O Sol em Capricórnio exige que você seja pragmático: use esse tempo "escondido" para planejar sua próxima grande jogada.

Quando você fala demais sobre seus sonhos, gasta a energia que deveria ser usada para realizá-los. Use o sábado para desintoxicar a mente e o corpo, longe de redes sociais e de opiniões alheias que só servem para gerar dúvida.



Ao final do dia, você perceberá que essa escolha pela privacidade trouxe uma clareza que o barulho da agitação não daria. Se alguém te procurar para uma conversa profunda, ouça mais do que fale.