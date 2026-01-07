TODO MUNDO NO RIO

Shakira em Copacabana? Possível data de show no Rio vaza em site; confira

Registro inesperado em site de turnês reacende apostas sobre show gratuito no Rio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:56

Shakira Crédito: Divulgação

O nome de Shakira voltou com força aos assuntos mais comentados desde terça-feira (6). O motivo? Um detalhe aparentemente discreto, mas que movimentou as redes: uma data de show da cantora no Rio de Janeiro, marcada para 9 de maio, apareceu no site internacional Songkick, plataforma conhecida por acompanhar agendas de turnês de artistas ao redor do mundo.

O registro foi suficiente para alimentar rumores de que a estrela colombiana pode ser a próxima atração do projeto "Todo Mundo no Rio", que já levou multidões às areias de Copacabana com apresentações históricas de Madonna e Lady Gaga.

O que mais chamou atenção dos fãs é que o Songkick não aceita informações de qualquer usuário. Apenas artistas, empresários, agentes, produtores ou representantes oficiais de casas de show podem inserir datas na plataforma, o que fez muita gente interpretar o suposto show como um "spoiler" involuntário.

A especulação ganhou ainda mais força depois que Eduardo Paes, prefeito do Rio, comentou publicamente sobre possíveis nomes para futuras edições do evento. Durante a manhã, ele citou uma lista de estrelas internacionais que poderiam se apresentar na cidade, incluindo Adele, Beyoncé, Rihanna, Coldplay, Justin Bieber, Paul McCartney, Britney Spears e Bono Vox.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", escreveu o prefeito, estimulando o debate e deixando os fãs em estado de alerta.