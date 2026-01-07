Acesse sua conta
Shakira em Copacabana? Possível data de show no Rio vaza em site; confira

Registro inesperado em site de turnês reacende apostas sobre show gratuito no Rio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:56

Shakira
Shakira Crédito: Divulgação

O nome de Shakira voltou com força aos assuntos mais comentados desde terça-feira (6). O motivo? Um detalhe aparentemente discreto, mas que movimentou as redes: uma data de show da cantora no Rio de Janeiro, marcada para 9 de maio, apareceu no site internacional Songkick, plataforma conhecida por acompanhar agendas de turnês de artistas ao redor do mundo.

O registro foi suficiente para alimentar rumores de que a estrela colombiana pode ser a próxima atração do projeto "Todo Mundo no Rio", que já levou multidões às areias de Copacabana com apresentações históricas de Madonna e Lady Gaga.

O que mais chamou atenção dos fãs é que o Songkick não aceita informações de qualquer usuário. Apenas artistas, empresários, agentes, produtores ou representantes oficiais de casas de show podem inserir datas na plataforma, o que fez muita gente interpretar o suposto show como um "spoiler" involuntário.

A especulação ganhou ainda mais força depois que Eduardo Paes, prefeito do Rio, comentou publicamente sobre possíveis nomes para futuras edições do evento. Durante a manhã, ele citou uma lista de estrelas internacionais que poderiam se apresentar na cidade, incluindo Adele, Beyoncé, Rihanna, Coldplay, Justin Bieber, Paul McCartney, Britney Spears e Bono Vox.

Shakira

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros por YouTube
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Shakira por Divulgação
1 de 8
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", escreveu o prefeito, estimulando o debate e deixando os fãs em estado de alerta.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o show de Shakira no Rio. Ainda assim, o simples surgimento da data foi suficiente para reacender a expectativa de um novo espetáculo grandioso em Copacabana.

