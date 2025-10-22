SUPERAÇÃO

'Cabra berrando': a história que abalou Shakira antes da fama mundial

A estrela do pop nem sempre teve os seus talentos vocais reconhecidos

Elis Freire

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:03

Antes e depois de Shakira Crédito: Reprodução

Um dos grandes nomes do pop mundial na atualidade, Shakira enfrentou inúmeros desafios até conseguir seguir seu sonho de viver de música e alcançar o sucesso profissional. Um deles já foi compartilhado pela colombiana de 48 em diversas entrevistas ao longo da sua carreira e ficou marcado para ela como uma história de superação.

Quando a artista tinha apenas 10 anos, a cantora foi afastada das aulas de canto na escola porque o professor não gostava da sua voz, que dizia parecer ser de uma "cabra berrando". “Parei de frequentar as aulas de canto na escola porque o professor não gostava da minha voz. Foi muito triste, mas eu reconheço que minha voz soava como uma cabra berrando. Mesmo assim, meu pai falava que não era para eu desistir", confessou a cantora ao Showbiz Spy.

Mesmo diante dessas primeira derrota e da vontade de desistir, Shakira deu a volta por cima e insistiu em estudar e mostrar seu talento em busca de reconhecimento. A "mini diva", então, seguiu cantando, compondo e acreditando em si própria. Anos mais tarde, a dona da voz que foi zoada pelo professor se tornou uma das grandes estrelas da música internacional.

História de vida

Imigrante nos Estados Unidos, Shakira chegou ao país aos 19 anos, sem dominar nem o inglês. “Eu tentava fazer músicas, ainda não falava bem inglês, mas compunha rodeada de dicionários. Foi ali, num colchonete no chão, que nasceu minha primeira canção em inglês, uma mistura de batucadas brasileiras e guitarras elétricas. Se poderia dizer que essa era a música de uma imigrante”, afirmou a artista durante turnê no Rio de Janeiro este ano.