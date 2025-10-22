CONFIRA

Otávio Augusto retruca após Grazi Massafera dizer que ator não quis contracenar com ela: ‘Não tem sentido’

Ator se posicionou após atriz dizer que ele se recusou em contracenar com ela em novela de 2010

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:45

Grazi Massafera falou sobre atores da Globo que não a tratavam bem Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No ar em “Três Graças”, nova novela das nove, a atriz Grazi Massafera falou em entrevista ao jornal O Globo recentemente sobre a má recepção de alguns atores da Globo por ela ter sido ex-BBB. Inclusive, chegou a relatar que o ator Otávio Augusto se recusou a contracenar com ela.

No entanto, o ator disse que não se lembra do que foi relatado por Grazi, atribuindo o caso a uma possível “percepção dela” ou até mesmo mal-entendido. “Não quero dizer com isso que ela tenha inventado, mas, para mim, não tem sentido. Também acho que, se tivesse sido algo sério, alguém teria notado. Ali havia diretores, produtores. Ninguém permitiria esse tipo de comportamento”, afirmou Otávio, em entrevista à coluna GENTE, da revista Veja.

Otávio explicou não ser próximo de Massafera. “Tem um lado da ciência que gosto muito, que é o da inteligência cinestésica, aquela sensação de ‘já vivi isso’, sabe? A gente sente algo, uma lembrança, um desconforto, sem saber exatamente de onde vem. Acho que pode ter sido isso, uma manifestação emocional, uma impressão. Não é mentira, mas também não é necessariamente um fato objetivo. Se ela se sentiu mal, lamento. Não guardo mágoa, nem dou bola para isso. Sigo em frente”, disse ainda o ator.