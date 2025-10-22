Acesse sua conta
Otávio Augusto retruca após Grazi Massafera dizer que ator não quis contracenar com ela: ‘Não tem sentido’

Ator se posicionou após atriz dizer que ele se recusou em contracenar com ela em novela de 2010

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:45

Grazi Massafera falou sobre atores da Globo que não a tratavam bem
Grazi Massafera falou sobre atores da Globo que não a tratavam bem Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No ar em “Três Graças”, nova novela das nove, a atriz Grazi Massafera falou em entrevista ao jornal O Globo recentemente sobre a má recepção de alguns atores da Globo por ela ter sido ex-BBB. Inclusive, chegou a relatar que o ator Otávio Augusto se recusou a contracenar com ela.

