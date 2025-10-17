Acesse sua conta
Murilo Benício reage após Tata Werneck apostar em romance com Grazi Massafera: 'Estamos juntos'

Durante estreia de Angélica Ao Vivo, apresentadora revelou que o ator está solteiro e comentário de Tata roubou a cena

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:00

Grazi, Murilo e Tatá foram os convidados do
Grazi, Murilo e Tatá foram os convidados do "Angélica Ao Vivo" Crédito: Reprodução/GNT/Globoplay

Murilo Benício virou assunto nas redes sociais após Angélica revelar, ao vivo, que o ator está solteiro durante a estreia de seu novo programa no GNT, nesta quinta-feira (17). O momento gerou risadas e deixou os convidados animados, especialmente Tata Werneck, que fez uma brincadeira sobre um possível romance entre o ator e Grazi Massafera.

“Ah gente, pera aí”, reagiu Tata, antes de apostar: “Dou R$ 1.000 se daqui a seis meses vocês não estão juntos”, disse, arrancando gargalhadas de Angélica e do público. Entrando na brincadeira, Murilo retrucou: "A gente já está junto".

Murilo, que participou da atração ao lado de Grazi, respondeu com bom humor às brincadeiras sobre sua vida amorosa. “A gente está melhor que esse fulano aí”, disse, após ouvir que os homens andam “difíceis” no mercado afetivo.

Angélica Ao VIvo

Grazi, Murilo e Tatá foram os convidados do "Angélica Ao Vivo"
Grazi, Murilo e Tatá foram os convidados do "Angélica Ao Vivo" por Reprodução/GNT/Globoplay

O último relacionamento público de Benício foi com a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres. O casal assumiu o romance em 2022 e foi visto junto pela última vez em agosto de 2024.

Angélica

