Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady

Cantora resolveu deixar sua admiração pelo ex-marido registrada

Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:33

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs na noite desta quarta-feira (3) ao comentar uma publicação do ex-marido, o nutricionista Daniel Cady nas redes sociais, poucos dias após o anúncio do término do casamento após 17 anos. Na interação, Veveta fez questão de prestar sua admiração ao ex-companheiro por um projeto.

No post, Cady comemora sua participação na campanha "Legal no Mar", da Marinha do Brasil. "Verão combina com alegria, música, mar… e responsabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, tenho a honra de participar da campanha Legal no Mar, da Marinha, para lembrar que a diversão só é completa quando a gente cuida um do outro. [...] Que venha um verão seguro, consciente e cheio de boas histórias pra contar, escreveu.

A baiana reagiu com seis emojis de palminhas. Bastou isso para os fãs ficarem animados com uma possível reconciliação do casal. O post recebeu uma chuva de comentários desejando o retorno da relação entre os famosos.

"Torço tanto por vocês, juntos ou separados. Vocês são lindos, vocês construíram uma linda família... Não vou mentir: torço pelo casal", escreveu uma seguidora, sendo respeitosa. "Ivete e Daniel, vocês são lindos e têm uma família maravilhosa. Que Deus abençoe vocês e as crianças. Se resolvam", pediu outra. "Ivete Sangalo, estou orando por vocês", revelou um terceiro.

Anúncio do fim

Os seguidores de Ivete Sangalo foram pegos de surpresa na noite da última quinta-feira (27) quando a cantora e o nutricionista Daniel Cady divulgaram, juntos, um comunicado nas redes sociais anunciando que não continuam mais como casal. Ele não usaram a palavra "separação" de forma explícita.

Na publicação, postada em parceria pelos dois perfis, Ivete e Daniel destacaram a história construída ao longo de 17 anos e afirmaram que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo. "Com respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes", diz o texto. O casal acrescenta que todo o processo está acontecendo de maneira cuidadosa e respeitosa: "Temos uma trajetória que nos orgulha. De muito amor, seguiremos sempre sendo uma família."