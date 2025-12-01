Acesse sua conta
Baralho Cigano mostra reconciliação de Ivete Sangalo e Daniel Cady; entenda

‘Cartomancia’ Ana Luíza Sanches previu reconciliação do casal que colocou um ponto final na história na última semana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:09

Cartomancia afirmou que Ivete Sangalo e Daniel Cady podem voltar
Cartomancia afirmou que Ivete Sangalo e Daniel Cady podem voltar Crédito: Reprodução | Instagram

Para alguns, o término de Ivete Sangalo e Daniel Cady aconteceu cercado de mistério e de maneira um pouco estranha. Por isso, a influenciadora e ‘cartomancia’ Ana Luíza Sanches, recebeu o pedido de uma seguidora para usar as cartas para prever o futuro do relacionamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady.

“Uma seguidora pediu para eu vir nas cartas e ver a chance de reconciliação para o casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady, e eu já fui abrir o Baralho Fofoqueiro, o Baralho Cigano”, iniciou Ana Luíza através dos Stories do Instagram.

Ivete Sangalo & Daniel Cady

Na análise de taróloga saíram a carta da benção, que representa “caminhos abertos, para uma possível reconciliação do casal, em 2026”, a carta da estrela, que ilumina os caminhos, a carta do coração, dos peixes, que representa a abundância, e a carta do barco, que mostra as mudanças que podem acontecer.

Além disso, Ana Luíza também mostrou a carta da serpente, que segundo ela, mostra a “interferência do momento” e mágoa atual de uma das partes. “Ano que vem para o final do ano, pode sim vir uma reconciliação entre os dois”, explicou.

Na última quinta-feira (26), Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento através de uma publicação colaborativa no Instagram, no entanto, a forma como o texto enigmático foi escrito gerou dúvidas nos fãs.

“Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, diz a mensagem que parece não cravar um fim definitivo na relação. “Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família”, continua o comunicado.

Ivete e Daniel também ressaltaram a importância da privacidade neste momento, para seguirem unidos por um bem maior: os filhos. Os dois são pais de Marcelo, de 16 anos, além das gêmeas Helena e Maria, de 7 anos.

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady

