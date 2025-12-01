VEJA VÍDEO

Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

Cantora anunciou o fim do relacionamento com Daniel Cady na última semana

Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:43

Ivete Sangalo divertiu fãs com reflexão durante show Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo, de 53 anos, fez um discurso bem-humorado durante o show de sua turnê “Clareou”, nesta fim de semana, em Salvador, após anúncio do fim do relacionamento com Daniel Cady, de 43 anos. Na ocasião, Ivete brincou sobre relacionamento e romance.

“Tem coisa mais romântica que fogo no c*?”, disparou Ivete, arrancando risadas do público. No palco, ela refletiu sobre relacionamento de forma descontraída, como de costume. “Não tem onde descarregar, vai dar no… famoso fogo no c*, né gente? Eu sou uma cantora romântica, mas tem coisa mais romântica que fogo no c*? Sem fogo no c*, nem aqui é romance, né?”, disse a artista ao lado de Liniker, que fez participação especial no show.

Ivete ainda brincou que poderia transformar o tema em música em colaboração com Linker, que também riu e brincou com a situação. “Viva o fogo no c*! Vamos jogar poesia nisso!... Vamos fazer uma música chamada Fogo no c*? Vai ficar proibido! Quando eu falar fogo no c*, vocês falam fogo no sul, fogo no chu!”, disparou.