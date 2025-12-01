Acesse sua conta
Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

Cantora anunciou o fim do relacionamento com Daniel Cady na última semana

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:43

Ivete Sangalo divertiu fãs com reflexão durante show
Ivete Sangalo divertiu fãs com reflexão durante show Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo, de 53 anos, fez um discurso bem-humorado durante o show de sua turnê “Clareou”, nesta fim de semana, em Salvador, após anúncio do fim do relacionamento com Daniel Cady, de 43 anos. Na ocasião, Ivete brincou sobre relacionamento e romance.

Ivete Sangalo traz Ivete Clareou para Salvador

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia por Arisson Marinho/CORREIO
Cantora começou a apresentação às 17h e seguiu até às 23h30 por Arisson Marinho/CORREIO
Fãs lotaram espaço e cantaram junto ao longo das seis horas de show por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete recebeu oito convidados na apresentação em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Na ordem, cantora se apresentou com Nelson Rufino, Seu Jorge, Liniker, Péricles, Mumuzinho, Xanddy, Márcio Victor e É o Tchan por Arisson Marinho/CORREIO
Cantou músicas autorais e clássicos do samba e do pagode por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou é um tributo ao samba e a Clara Nunes, que Ivete descreve como sua "primeira popstar" por Arisson Marinho/CORREIO
Turnê chegou em Salvador após parar em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro por Arisson Marinho/CORREIO
Fãs se deslocaram de todo o Brasil e até de outros países para ver Ivete por Arisson Marinho/CORREIO
Fãs se deslocaram de todo o Brasil e até de outros países para ver Ivete por Arisson Marinho/CORREIO
“Salvador, sua filha está em casa”, disse Ivete ao subir no palco do Wet.  por auto-upload
Ivete Clareou em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Fã veio da Argentina ver show de Ivete por Arisson Marinho/CORREIO
Show foi até as 23h30 por Arisson Marinho/CORREIO
Ainda no início, Ivete dedicou show ao seu time de coração, o Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia

“Tem coisa mais romântica que fogo no c*?”, disparou Ivete, arrancando risadas do público. No palco, ela refletiu sobre relacionamento de forma descontraída, como de costume. “Não tem onde descarregar, vai dar no… famoso fogo no c*, né gente? Eu sou uma cantora romântica, mas tem coisa mais romântica que fogo no c*? Sem fogo no c*, nem aqui é romance, né?”, disse a artista ao lado de Liniker, que fez participação especial no show.

Ivete ainda brincou que poderia transformar o tema em música em colaboração com Linker, que também riu e brincou com a situação. “Viva o fogo no c*! Vamos jogar poesia nisso!... Vamos fazer uma música chamada Fogo no c*? Vai ficar proibido! Quando eu falar fogo no c*, vocês falam fogo no sul, fogo no chu!”, disparou.

Na última quinta-feira (27), Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento através das redes sociais, após 17 anos juntos. No texto, a cantora e o nutricionista comunicaram que a decisão foi tomada em conjunto e construída com diálogo e maturidade. O casal é pai de Marcelo Sangalo, de 16 anos, e das gêmeas, Maria e Helena, de 7 anos.

