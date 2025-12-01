Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:43
Ivete Sangalo, de 53 anos, fez um discurso bem-humorado durante o show de sua turnê “Clareou”, nesta fim de semana, em Salvador, após anúncio do fim do relacionamento com Daniel Cady, de 43 anos. Na ocasião, Ivete brincou sobre relacionamento e romance.
Ivete Sangalo traz Ivete Clareou para Salvador
“Tem coisa mais romântica que fogo no c*?”, disparou Ivete, arrancando risadas do público. No palco, ela refletiu sobre relacionamento de forma descontraída, como de costume. “Não tem onde descarregar, vai dar no… famoso fogo no c*, né gente? Eu sou uma cantora romântica, mas tem coisa mais romântica que fogo no c*? Sem fogo no c*, nem aqui é romance, né?”, disse a artista ao lado de Liniker, que fez participação especial no show.
Ivete ainda brincou que poderia transformar o tema em música em colaboração com Linker, que também riu e brincou com a situação. “Viva o fogo no c*! Vamos jogar poesia nisso!... Vamos fazer uma música chamada Fogo no c*? Vai ficar proibido! Quando eu falar fogo no c*, vocês falam fogo no sul, fogo no chu!”, disparou.
Na última quinta-feira (27), Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento através das redes sociais, após 17 anos juntos. No texto, a cantora e o nutricionista comunicaram que a decisão foi tomada em conjunto e construída com diálogo e maturidade. O casal é pai de Marcelo Sangalo, de 16 anos, e das gêmeas, Maria e Helena, de 7 anos.