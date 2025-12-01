Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fique atento: manchas escuras no pescoço podem ser alerta de perigo à saúde

Escurecimentos na região do pescoço costumam assustar, mas podem ser indício de que algo não vai bem

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:00

Manchas escuras no pescoço parecem sujeira, mas podem ser alerta de perigo à saúde
Manchas escuras no pescoço podem ser alerta de perigo à saúde Crédito: Reprodução

Manchas escuras no pescoço que lembram sujeira provocam dúvidas, constrangimento e até medo de doenças graves. Muitas pessoas esfregam a pele sem sucesso e acreditam que se trata apenas de falta de higiene, quando, na verdade, a explicação pode estar em condições dermatológicas específicas.

Embora grande parte desses casos seja inofensiva, algumas alterações podem sinalizar problemas metabólicos importantes. Saber diferenciar cada situação é essencial para evitar alarmismo, mas também para não ignorar sinais que pedem investigação médica.

Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele

Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock
1 de 12
Estresse provoca série de doenças que causam manchas vermelhas na pele por Shutterstock

Quando a mancha não é sujeira, mas também não é doença grave

A chamada terra firma-forme dermatosis é uma das causas mais comuns das manchas que parecem sujeira no pescoço. Trata-se de placas escurecidas que não saem com água e sabão comuns, mas desaparecem facilmente quando esfregadas com álcool. Apesar do aspecto, não têm relação com falta de higiene nem com doenças internas.

Outra condição frequente é a dermatose negligenciada. Nesse caso, o escurecimento ocorre pelo acúmulo de resíduos de suor, oleosidade e células mortas em áreas pouco higienizadas. Diferente da TFFD, ela está ligada diretamente aos hábitos de limpeza e também costuma desaparecer com álcool.

Nos dois quadros, as manchas são essencialmente benignas e não indicam problemas sistêmicos. O desconforto é mais estético do que clínico, e o tratamento, quando necessário, é simples, com orientações dermatológicas básicas.

Quando a mancha pode sinalizar algo além da pele

A acantose nigricans é a condição que mais chama a atenção dos médicos quando surgem manchas escuras e aveludadas no pescoço. Diferente das anteriores, ela não sai com álcool e costuma aparecer também em dobras como axilas e virilhas.

Esse tipo de mancha pode estar associado à resistência à insulina, obesidade, distúrbios hormonais e, em casos raros, até a alguns tipos de câncer. Por isso, quando há suspeita de acantose nigricans, a investigação clínica é indispensável.

Outra condição menos comum é a papilomatose confluente e reticulada. Ela gera placas escurecidas em padrão rendilhado e pode ter relação com alterações metabólicas. Embora não seja frequente, também exige avaliação especializada para confirmação do diagnóstico.

Como diferenciar em casa e quando procurar um médico

Um teste simples ajuda na triagem inicial: esfregar a área com algodão e álcool 70%. Se a mancha sair, é provável que se trate de TFFD ou dermatose negligenciada, condições benignas e sem impacto na saúde geral.

Se a mancha não desaparecer, tiver aspecto aveludado, crescer progressivamente ou vier acompanhada de outros sintomas, como ganho de peso rápido ou alterações hormonais, o sinal de alerta está ligado à acantose nigricans. Nesse caso, não é indicada a automedicação.

Procurar um dermatologista é sempre o caminho mais seguro quando há dúvida. O diagnóstico correto evita tratamentos desnecessários e permite identificar precocemente possíveis doenças metabólicas associadas, garantindo cuidado adequado e tranquilidade ao paciente.

Leia mais

Imagem - O tratamento natural mais eficaz para quem está ficando careca surpreende

O tratamento natural mais eficaz para quem está ficando careca surpreende

Imagem - Por que acordamos enjoado e o que esse desconforto matinal revela sobre a saúde

Por que acordamos enjoado e o que esse desconforto matinal revela sobre a saúde

Imagem - Por que perdoar os inimigos é um dos fatores de prevenção do câncer, segundo especialistas

Por que perdoar os inimigos é um dos fatores de prevenção do câncer, segundo especialistas

Mais recentes

Imagem - Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers

Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers
Imagem - Globo aposta em celebridades da internet e cachês altos para o BBB 26, diz portal

Globo aposta em celebridades da internet e cachês altos para o BBB 26, diz portal
Imagem - Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

Solteira, Ivete Sangalo brinca sobre romance durante show: ‘Vai dando um fogo’

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
01

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
02

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
03

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
04

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos