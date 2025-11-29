SAÚDE

Por que acordamos enjoado e o que esse desconforto matinal revela sobre a saúde

Causas do enjoo matinal vão muito além da gravidez; entenda

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:00

Saiba como identificar a razão do enjoo e quando procurar ajuda médica Crédito: Freepik

Quem nunca sentiu aquele embrulho inesperado no estômago que parece anunciar o vômito?

Os médicos definem o enjoo justamente como essa sensação, que pode vir acompanhada de mal-estar, desconforto abdominal e até mesmo tontura.

No caso do enjoo matinal, esses sintomas surgem logo cedo, muitas vezes ainda antes de o dia começar, quando o desconforto acaba interrompendo o descanso.

Barriga inchada 1 de 5

Causas comuns do enjoo matinal

Embora também seja relacionado à gravidez, especialmente nos primeiros meses, o enjoo matinal pode surgir por muitos outros motivos.

Segundo a Rede D’Or, ele pode aparecer após episódios de refluxo, em quadros de úlcera gástrica ou intoxicação alimentar, assim como em dias de cansaço extremo, noites mal dormidas ou ressacas.

Também pode estar ligado a infecções no ouvido, congestão nasal, alterações na pressão arterial ou longos intervalos sem alimentação adequada.

Problemas de estresse ou ansiedade também não podem ser ignorados, pois têm relação direta com o estômago.

É difícil de saber

Como você percebeu, é quase impossível identificar a causa do enjoo se ele não vier acompanhado de situações “de risco”, como uma noite de bebida em excesso ou ausência de sono adequado.

O mesmo vale para outros sintomas relacionados às condições descritas, que poderiam facilitar o diagnóstico.

Por isso, quando o enjoo é constante e não há uma causa evidente, a orientação é buscar avaliação profissional para receber o diagnóstico e o tratamento adequados.

Tratamento do enjoo matinal

O tratamento do enjoo matinal depende diretamente da causa.

Em situações como a gravidez, muitas vezes é necessário apenas manter uma boa hidratação e aguardar a passagem do período mais crítico.

Em outros casos, ajustes na rotina podem ajudar bastante, como fazer refeições menores e mais frequentes, evitar comer perto da hora de dormir e reduzir alimentos que irritam o estômago.