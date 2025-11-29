Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que acordamos enjoado e o que esse desconforto matinal revela sobre a saúde

Causas do enjoo matinal vão muito além da gravidez; entenda

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:00

Saiba como identificar a razão do enjoo e quando procurar ajuda médica
Saiba como identificar a razão do enjoo e quando procurar ajuda médica Crédito: Freepik

Quem nunca sentiu aquele embrulho inesperado no estômago que parece anunciar o vômito?

Os médicos definem o enjoo justamente como essa sensação, que pode vir acompanhada de mal-estar, desconforto abdominal e até mesmo tontura.

No caso do enjoo matinal, esses sintomas surgem logo cedo, muitas vezes ainda antes de o dia começar, quando o desconforto acaba interrompendo o descanso.

Barriga inchada

Barriga inchada por Shutterstock
Barriga inchada por Shutterstock
Barriga inchada por Shutterstock
Barriga inchada por Shutterstock
Barriga inchada por Shutterstock
1 de 5
Barriga inchada por Shutterstock

Causas comuns do enjoo matinal

Embora também seja relacionado à gravidez, especialmente nos primeiros meses, o enjoo matinal pode surgir por muitos outros motivos.

Segundo a Rede D’Or, ele pode aparecer após episódios de refluxo, em quadros de úlcera gástrica ou intoxicação alimentar, assim como em dias de cansaço extremo, noites mal dormidas ou ressacas.

Também pode estar ligado a infecções no ouvido, congestão nasal, alterações na pressão arterial ou longos intervalos sem alimentação adequada.

Problemas de estresse ou ansiedade também não podem ser ignorados, pois têm relação direta com o estômago.

É difícil de saber

Como você percebeu, é quase impossível identificar a causa do enjoo se ele não vier acompanhado de situações “de risco”, como uma noite de bebida em excesso ou ausência de sono adequado.

O mesmo vale para outros sintomas relacionados às condições descritas, que poderiam facilitar o diagnóstico.

Por isso, quando o enjoo é constante e não há uma causa evidente, a orientação é buscar avaliação profissional para receber o diagnóstico e o tratamento adequados.

Tratamento do enjoo matinal

O tratamento do enjoo matinal depende diretamente da causa.

Em situações como a gravidez, muitas vezes é necessário apenas manter uma boa hidratação e aguardar a passagem do período mais crítico.

Em outros casos, ajustes na rotina podem ajudar bastante, como fazer refeições menores e mais frequentes, evitar comer perto da hora de dormir e reduzir alimentos que irritam o estômago.

Dependendo do diagnóstico, também podem ser indicados medicamentos específicos, técnicas de relaxamento para reduzir o estresse, cuidados para melhorar a qualidade do sono e até fisioterapia vestibular quando o problema está relacionado ao labirinto.

Leia mais

Imagem - Horta para quem tem pouco espaço: 27 ervas, temperos e hortaliças para cultivar em casa

Horta para quem tem pouco espaço: 27 ervas, temperos e hortaliças para cultivar em casa

Imagem - Descubra os melhores exercícios para pessoas com mais de 60 anos: fortalecem coração e protegem de demência

Descubra os melhores exercícios para pessoas com mais de 60 anos: fortalecem coração e protegem de demência

Imagem - O exercício físico que realmente queima gordura e limpa o fígado em poucos dias

O exercício físico que realmente queima gordura e limpa o fígado em poucos dias

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 3 signos entram em uma fase de prosperidade a partir deste sábado (29 de novembro)

3 signos entram em uma fase de prosperidade a partir deste sábado (29 de novembro)
Imagem - Anjo da Revelação ilumina este sábado: verdades escondidas vêm à tona para todos os signos (29 de novembro)

Anjo da Revelação ilumina este sábado: verdades escondidas vêm à tona para todos os signos (29 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
01

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas
02

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
03

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras
04

Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras