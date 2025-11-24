Acesse sua conta
O exercício físico que realmente queima gordura e limpa o fígado em poucos dias

Descubra quantos minutos por semana são necessários para limpar o fígado e ver resultados em até 12 semanas

  Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:41

  • Agência Correio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:41

Especialista explica como a união de aeróbico e musculação acelera o metabolismo e reduz a inflamação hepática
Especialista explica como a união de aeróbico e musculação acelera o metabolismo e reduz a inflamação hepática

A gordura no fígado, condição clinicamente chamada de esteatose hepática, tornou-se uma preocupação comum nos consultórios médicos. O problema ocorre quando o órgão acumula mais gordura do que é capaz de metabolizar, o que gera inflamação e pode atrapalhar o funcionamento geral do organismo se não for tratado.

Para reverter esse quadro, a atividade física surge como uma das principais aliadas, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre qual modalidade escolher. A especialista Isabela diz ao portal Minha Vida que o segredo não está em eleger apenas um tipo de exercício, mas sim na estratégia de combinar diferentes estímulos para potencializar a saúde hepática.

Exercícios na academia

Exercício de força por Shutterstock
Execício na academia por Shutterstock
Exercício na academia por Shutterstock
Levantamento de peso na academia por Shutterstock
Levantamento de peso na academia por Shutterstock
1 de 5
Exercício de força por Shutterstock

Portanto, entender como o corpo reage ao movimento é o primeiro passo para quem busca qualidade de vida. A boa notícia é que não é preciso ser um atleta profissional para começar a ver mudanças significativas nos exames e na disposição diária.

A combinação poderosa de exercícios

Muitas pessoas acreditam que apenas atividades de longa duração, como correr ou pedalar, são eficazes. No entanto, a abordagem mais eficiente envolve diversificação. Segundo Isabela, o ideal é unir o melhor dos dois mundos: exercícios aeróbicos e treinos de força.

Sobre a parte cardio, a especialista detalha: "Os exercícios aeróbicos ajudam a queimar a gordura corporal total, inclusive aquela que se acumula no fígado. A prática regular melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação hepática, dois fatores diretamente relacionados ao excesso de gordura no órgão."

Além disso, a musculação desempenha um papel crucial que vai além da estética. O ganho de massa magra transforma o corpo em uma máquina mais eficiente de gastar energia.

"Os treinos de força estimulam o aumento da massa muscular, o que acelera o metabolismo e faz o corpo gastar mais energia mesmo em repouso. Isso potencializa a queima de gordura e contribui diretamente para a saúde do fígado", reforça Isabela.

Constância é melhor que intensidade

Quem está sedentário muitas vezes se assusta com a ideia de rotinas pesadas de treino. Contudo, a especialista tranquiliza: o começo deve respeitar os limites do corpo. Embora treinos intensos gerem respostas rápidas, a prioridade inicial é a regularidade.

"Sim, a intensidade faz diferença! Mas quem está começando deve iniciar com atividades leves, como caminhadas diárias, e aumentar o ritmo aos poucos", destaca Isabela.

Dessa forma, o simples fato de sair do sofá já conta pontos a favor da sua saúde. "Mesmo exercícios leves, quando feitos com regularidade, já ajudam a reduzir a gordura no fígado e a melhorar os exames. No fim, o mais importante não é a intensidade inicial, e sim a constância."

Tempo necessário para ver resultados

Uma dúvida frequente é sobre a frequência semanal ideal. De acordo com a especialista, seguir as diretrizes de órgãos internacionais de saúde já é o bastante para garantir melhoras metabólicas.

"As pesquisas mostram que praticar entre 150 e 300 minutos de atividade física por semana, o equivalente a 30 a 60 minutos por dia, cinco vezes na semana, já é suficiente para melhorar as enzimas do fígado e reduzir o acúmulo de gordura hepática", explica.

Se o ritmo for mantido, a espera por boas notícias não costuma ser longa. Isabela garante que, em um curto período, o corpo já dá sinais de recuperação: "Com cerca de 8 a 12 semanas de prática regular, muitas pessoas já percebem melhoras significativas nos exames, além de mais disposição, energia e qualidade de sono."

Por fim, a chave para o sucesso no tratamento da esteatose hepática é a paciência e a construção de novos hábitos. Como resume a especialista: "O segredo está na regularidade: não é sobre treinar demais, e sim sobre manter o hábito. Pequenas mudanças feitas todos os dias trazem grandes resultados a longo prazo, tanto para o fígado quanto para todo o corpo."

