Comer castanha de caju em excesso pode realmente te matar? Veja o que dizem especialistas

Oleaginosa possui toxina que pode ser fatal para seres humanos

P Pedro Morani

Agência Correio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 17:37

As oleaginosas são opções saudáveis, mas em excesso podem ser um perigo Crédito: Freepik

A dúvida sobre a castanha de caju surge porque existe, sim, um risco ligado à sua forma bruta. "O problema seria comer a castanha direto do caju, crua, com casca, o que ninguém faz. Então pode continuar curtindo sua castanha”, explica a nutricionista Michelle Oliveira à Agência.

Ou seja, o perigo está em uma situação que não faz parte da rotina de consumo de nenhuma pessoa comum. A casca fresca contém uma substância natural chamada urushiol, a mesma presente em plantas que causam irritações e alergias.

Essa toxina fica concentrada na parte externa e não na castanha em si. Por isso, quem tenta manipular a castanha crua pode sofrer irritações na pele. Mesmo assim, vale reforçar: a castanha que chega ao mercado já passou por processos que eliminam todo o risco. Você não tem contato com a casca, nem com a toxina.

O que é o urushiol e por que ele causa preocupação?

O urushiol é um composto químico encontrado em plantas que provocam dermatite de contato. No caso da castanha de caju, ele se concentra na casca fresca.

"O que acontece é que a casca da castanha crua tem uma substância chamada urushiol, que pode causar irritação na pele e, em grandes quantidades, intoxicação”, detalha Michelle.

Essa substância pode até gerar queimaduras químicas leves em pessoas que manuseiam castanhas frescas sem proteção, algo comum apenas para quem trabalha na colheita ou no processamento primário da castanha.

Felizmente, todo esse risco desaparece antes de a castanha chegar ao consumidor. A indústria utiliza processos de torra, vaporização e tratamento térmico para neutralizar o urushiol e remover completamente a casca.

Então é seguro comer castanha de caju? Sim, e sem medo

No fim das contas, a resposta é clara: a castanha de caju vendida pronta para consumo é totalmente segura. Ela nunca chega crua e com casca às prateleiras, justamente porque essa etapa é perigosa e exige tratamento industrial.

"Comer castanha de caju não mata ninguém, desde que seja aquela que a gente compra pronta, sem casca”, enfatiza a especialista. Essa é a regra de ouro: se você comprou no mercado, está tudo certo.