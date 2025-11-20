Acesse sua conta
Tem barata na cozinha: o que fazer para eliminar essas pragas com segurança e de forma definitiva

Como a rotina de limpeza impede que as baratas encontrem abrigo na sua cozinha

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 14:48

Como a rotina de limpeza impede que as baratas encontrem abrigo na sua cozinha
Como a rotina de limpeza impede que as baratas encontrem abrigo na sua cozinha Crédito: (Banco de Imagens)

Elas são tão poderosas e insistentes que têm fama até de que são capazes de sobreviver a uma bomba atômica. Lidar com baratas na cozinha é incômodo e pode representar riscos à saúde, já que esses insetos circulam por locais contaminados e podem sujar superfícies e alimentos.

Para eliminá-las com segurança, vale apostar em métodos eficientes e cuidadosos. O manejo integrado de pragas combina prevenção, observação e uso moderado de iscas para controlar a infestação sem depender exageradamente de produtos químicos.

Limpeza e faxina são fundamentais

Limpeza por Shutterstock

Outro ponto essencial é manter uma rotina de limpeza consistente. Retirar restos de comida, evitar água acumulada e fechar frestas ajuda a impedir que as baratas encontrem alimento e abrigo. Com pequenas ações diárias, é possível reduzir bastante a chance de elas se instalarem no ambiente.

Identificação e prevenção como base do controle

Antes de agir diretamente, é importante descobrir onde as baratas se escondem. Elas preferem locais quentes, úmidos e escuros, como atrás de eletrodomésticos, sob a pia e em ralos. Fazer uma inspeção noturna com lanterna ajuda a visualizar o caminho delas, e armadilhas de cola ajudam a identificar pontos com maior circulação.

É mentira ou verdade? As baratas podem mesmo sobreviver a uma explosão nuclear?

Devo me preocupar? O que a presença de lagartixas em sua casa quer dizer, segundo especialistas

Depois dessa análise, vedar rachaduras, buracos e frestas é essencial. Também vale remover caixas de papelão, organizar armários e evitar acúmulo de objetos. Quanto menos esconderijos disponíveis, mais difícil será para as baratas permanecerem no ambiente.

Uso estratégico de iscas e armadilhas

Com os pontos críticos identificados, as iscas em gel tornam-se grandes aliadas. Elas alcançam locais difíceis e não interferem nas áreas de preparo de alimentos. O ideal é aplicá-las em cantos discretos, atrás do fogão e da geladeira, sempre longe do alcance de crianças e animais.

As armadilhas de cola continuam úteis para acompanhar o progresso. Colocadas nos rodapés e debaixo de móveis, indicam se a infestação está diminuindo. Esse monitoramento permite ajustar as ações quando necessário.

Limpeza diária como ferramenta principal

A limpeza constante é uma das formas mais eficazes de impedir a volta das baratas. Limpar bancadas, remover migalhas e não acumular louça ajuda muito. Secar a pia antes de dormir reduz a umidade, que é um atrativo para esses insetos.

Na despensa, armazenar alimentos em recipientes bem fechados evita exposição de grãos e açúcar. Também é importante fazer limpezas mais profundas em locais onde a gordura se acumula, impedindo que as baratas encontrem condições favoráveis para retornar.

Monitoramento contínuo e manutenção a longo prazo

Mesmo com a redução da infestação, é importante manter o controle ativo. Usar armadilhas para verificar novos focos e revisar vedações regularmente impede que as baratas encontrem novas rotas de entrada.

Em condomínios, é recomendável que o controle seja feito de forma conjunta, garantindo resultados mais duradouros. E, se o problema persistir mesmo com todas as medidas, recorrer a profissionais especializados em manejo integrado de pragas é a solução mais eficaz.

Veja e descubra se as baratas são mesmo capazes de sobreviver a um ataque nuclear. Além disso, descubra os 10 lugares favoritos que essas pragas costumam de esconder dentro de casa.

