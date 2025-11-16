Acesse sua conta
Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Rica em fibras e antioxidantes, a maçã ajuda a regular o intestino, protege o fígado e ainda contribui para o equilíbrio do colesterol

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 17:01

A lista inclui frutos considerados até pouco famosos
A lista inclui frutos considerados até pouco famosos Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Se você perguntar a um amigo ou parente qual a melhor fruta para a regularidade intestinal, provavelmente irá ouvir mamão. Porém, a nutróloga Suzana Viana revela um leque vasto com outras possibilidades.

De acordo com a médica, que tem pós graduação em Gastroenterologia frutas pouco lembradas, como a ameixa seca e o figo fresco também são excelentes para o trato intestinal.

Mas os clássicos também têm lugar, como a maçã e mamão. A ideia aqui é dar mais opções para aqueles que não querem depender de opções industrializadas.

7 frutas para regular o intestino

Ainda pouco conhecida quando o assunto é saúde intestinal, a ameixa seca desponta como uma das opções mais interessantes, diz Viana, em entrevista ao CORREIO. “Ela é rica em sorbitol e fibras, atua como laxante natural.”

O cardápio de quem quer evacuar com melhor regularidade também inclui a já tradicional laranja, de vários tipos. O segredo está na forma de consumir. “É uma boa provedora de fibras quando consumida com bagaço, pois assim estimula o trânsito intestinal.

A forma de comer também é importante no caso da pera. Há quem retire a casca desse fruto, mas a melhor ideia é fazer justamente o contrário, afirma Viana. A pera “contém pectina, uma fibra solúvel que melhora a consistência das fezes”. Sua irmã, a maçã, também é rica neste composto.

Aliás, se tem uma fruta que não deve ser ignorada na feira por quem busca esse objetivo é a maçã. “Ela é rica em pectina, fibra solúvel que regula o trânsito intestinal — ajuda tanto na prisão de ventre quanto em episódios de diarreia leve.”

Também menos popular, o kiwi é bom provedor de enzimas que ajudam a digestão e fibras solúveis eficazes, acrescenta a médica.

Para completar a cesta de frutas, uma pessoa que preze pela sua saúde digestiva também pode optar por figo fresco, que “estimula o peristaltismo intestinal”, e pelo abacate, que “contém gorduras boas e fibras insolúveis”.

Resumo - as melhores frutas para o intestino

  • Ameixa seca: rica em sorbitol e fibras, atua como laxante natural.
  • Laranja com bagaço: as fibras do bagaço estimulam o trânsito intestinal.
  • Pera com casca: contém pectina, uma fibra solúvel que melhora a consistência das fezes.
  • Kiwi: possui enzimas que ajudam a digestão e fibras solúveis eficazes.
  • Abacate: contém gorduras boas e fibras insolúveis.
  • Figo fresco ou seco: estimula o peristaltismo intestinal.
  • Mamão
  • Maçã

