O efeito que ninguém diz: médico identifica novos problemas de saúde que as canetas emagrecedoras podem causar

Agência Correio
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:00
O uso indiscriminado das canetas emagrecedoras, que agora podem ser adquiridas em farmácias com prescrição médica, tem preocupado especialistas da área da saúde. Segundo o médico ortopedista Djalma Amorim Jr., especialista em coluna e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), o emagrecimento rápido pode trazer consequências importantes para o sistema musculoesquelético.
Canetas emagrecedoras
Entre os riscos estão o comprometimento da estabilidade articular e do suporte da coluna vertebral, o que pode levar ao surgimento de inflamações e até hérnias de disco. O problema, de acordo com o médico, está na perda de massa muscular provocada pela redução acelerada de peso.
“Nesses casos, a coluna é uma das primeiras regiões a apresentar problemas, já que a musculatura é essencial para a sua sustentação. Quando essa musculatura falha, há uma sobrecarga das articulações. Ao notar qualquer sinal de fraqueza, dores nas costas ou desequilíbrio de postura, é preciso procurar um médico”, explica Djalma Amorim Jr.
Mesmo com o uso sob orientação médica, o especialista reforça que é fundamental manter acompanhamento com ortopedista, nutricionista e endocrinologista. O alerta é ainda mais importante para quem já tem histórico de dores ou alterações na coluna.
Além disso, a prática regular de atividades físicas e uma alimentação equilibrada continuam indispensáveis. Segundo Djalma, esses hábitos são essenciais para preservar a saúde dos músculos e dos ossos e evitar que o emagrecimento rápido cause danos à estrutura corporal.
O médico Djalma Amorim Jr. atende no Centro Médico Hospital Aliança, Clínica CICV, Clínica EVAB e Hospital Português, com foco no diagnóstico e tratamento de dores na coluna e nas articulações.