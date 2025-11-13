SAÚDE

O efeito que ninguém diz: médico identifica novos problemas de saúde que as canetas emagrecedoras podem causar

Perda rápida de peso pode comprometer músculos de sustentação e aumentar risco de hérnias de disco e inflamações

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:00

O uso indiscriminado das canetas emagrecedoras, que agora podem ser adquiridas em farmácias com prescrição médica, tem preocupado especialistas da área da saúde. Segundo o médico ortopedista Djalma Amorim Jr., especialista em coluna e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), o emagrecimento rápido pode trazer consequências importantes para o sistema musculoesquelético.

Entre os riscos estão o comprometimento da estabilidade articular e do suporte da coluna vertebral, o que pode levar ao surgimento de inflamações e até hérnias de disco. O problema, de acordo com o médico, está na perda de massa muscular provocada pela redução acelerada de peso.

“Nesses casos, a coluna é uma das primeiras regiões a apresentar problemas, já que a musculatura é essencial para a sua sustentação. Quando essa musculatura falha, há uma sobrecarga das articulações. Ao notar qualquer sinal de fraqueza, dores nas costas ou desequilíbrio de postura, é preciso procurar um médico”, explica Djalma Amorim Jr.

Mesmo com o uso sob orientação médica, o especialista reforça que é fundamental manter acompanhamento com ortopedista, nutricionista e endocrinologista. O alerta é ainda mais importante para quem já tem histórico de dores ou alterações na coluna.

Além disso, a prática regular de atividades físicas e uma alimentação equilibrada continuam indispensáveis. Segundo Djalma, esses hábitos são essenciais para preservar a saúde dos músculos e dos ossos e evitar que o emagrecimento rápido cause danos à estrutura corporal.