Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Cantores anunciaram o fim do namoro na última segunda-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:30

Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

O fim do namoro de Zé Felipe e Ana Castela pegou os fãs de surpresa, e muitos questionaram o motivo para o término. Afinal, os dois pareciam apaixonados nas redes sociais e tinham acabado de passar o Natal juntos. O relacionamento, porém, teria azedado com uma piada polêmica feita pelo cantor, que irritou os pais da Boiadeira.

Horas antes de anunciar o fim do romance, Zé Felipe deu uma entrevista para Odorico Reis, melhor amigo de Ana Castela. Ao ser questionado sobre qual era o seu lugar preferido com a então namorada, ele brincou: "Em cima da Ana". A resposta repercutiu na internet, e gerou uma série de críticas.

Fã-clubes da cantora repudiaram a fala, e até integrantes da gravadora de Ana Castela curtiram os comentários que detonavam a "espontaneidade" do filho de Leonardo. Isso começou a respingar na artista, que passou a ser pressionada a se posicionar contra a declaração considerada machista. As informações são do jornal Extra.

Ainda de acordo com o veículo, os pais de Ana se irritaram e cobraram uma posição da filha. Sempre houve uma preocupação dos familiares com a imagem da cantora, principalmente com o público infantil.

Além disso, outros dois fatores teriam colaborado para o fim do namoro. O primeiro foi quando Zé falou em um podcast que tinha uma excelente relação com Virginia Fonseca e que conversava quase toda a semana com ela. A fala foi tirada do contexto na internet, e muitos internautas começaram a especular uma reaproximação do ex-casal.

Também teria pesado a foto manipulada por Nattan em que Zé e Vini Jr., o atual namorado de Virginia, apareciam juntos. O filho de Leonardo reagiu com emojis de gargalhada, enquanto Ana não curtiu e nem comentou.

zé Felipe Virginia Nattan Virginia Fonseca ana Castela Vini jr. Término

