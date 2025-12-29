INDIRETA?

Mensagem de Virgínia após término de Zé Felipe e Ana Castela vira alvo de especulações

Post reflexivo da influenciadora foi publicado poucas horas depois do anúncio do fim do namoro do ex-marido e chamou atenção dos seguidores

Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 21:51

Mensagem enigmática de Virgínia após término de Zé Felipe e Ana Castela chama atenção da web Crédito: Reprodução

Virgínia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (29) , ao compartilhar uma mensagem de tom reflexivo logo após Zé Felipe anunciar o fim do relacionamento com Ana Castela. A publicação, feita nos Stories do Instagram, foi rapidamente interpretada por internautas como uma possível indireta ao ex-casal.

No texto, a influenciadora falou sobre planos que nem sempre acontecem como o esperado. “Planejamos muitas coisas, mas no fim, a vida segue o roteiro escrito por Deus”, escreveu Virgínia, sem explicar a que situação específica estaria se referindo. A frase foi acompanhada por emojis de coração e de agradecimento, o que ampliou ainda mais as leituras feitas pelo público.

O timing da postagem chamou atenção porque coincidiu com o comunicado oficial de Zé Felipe sobre o término com Ana Castela. O cantor usou as redes sociais para confirmar o fim do namoro e reforçou que a decisão foi tomada de forma tranquila, após conversas entre os dois.

Na mensagem, Zé Felipe agradeceu o período vivido ao lado da cantora e afirmou que a relação trouxe aprendizados pessoais importantes. Ele também fez questão de demonstrar carinho pela família de Ana Castela e pediu respeito diante das especulações que costumam surgir na internet.

Storys de Virginia Crédito: Reprodução

Apesar da curiosidade dos fãs, Virgínia não comentou diretamente o término nem citou o ex-marido ou a cantora em sua publicação. Atualmente, a influenciadora vive um novo relacionamento e tem se mantido focada em projetos pessoais e profissionais.