Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mensagem de Virgínia após término de Zé Felipe e Ana Castela vira alvo de especulações

Post reflexivo da influenciadora foi publicado poucas horas depois do anúncio do fim do namoro do ex-marido e chamou atenção dos seguidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 21:51

Mensagem enigmática de Virgínia após término de Zé Felipe e Ana Castela chama atenção da web
Mensagem enigmática de Virgínia após término de Zé Felipe e Ana Castela chama atenção da web Crédito: Reprodução

Virgínia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (29) , ao compartilhar uma mensagem de tom reflexivo logo após Zé Felipe anunciar o fim do relacionamento com Ana Castela. A publicação, feita nos Stories do Instagram, foi rapidamente interpretada por internautas como uma possível indireta ao ex-casal.

No texto, a influenciadora falou sobre planos que nem sempre acontecem como o esperado. “Planejamos muitas coisas, mas no fim, a vida segue o roteiro escrito por Deus”, escreveu Virgínia, sem explicar a que situação específica estaria se referindo. A frase foi acompanhada por emojis de coração e de agradecimento, o que ampliou ainda mais as leituras feitas pelo público.

O timing da postagem chamou atenção porque coincidiu com o comunicado oficial de Zé Felipe sobre o término com Ana Castela. O cantor usou as redes sociais para confirmar o fim do namoro e reforçou que a decisão foi tomada de forma tranquila, após conversas entre os dois.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe se declara para Ana Castela por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @letaccilo
1 de 17
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

Na mensagem, Zé Felipe agradeceu o período vivido ao lado da cantora e afirmou que a relação trouxe aprendizados pessoais importantes. Ele também fez questão de demonstrar carinho pela família de Ana Castela e pediu respeito diante das especulações que costumam surgir na internet.

Storys de Virginia Crédito: Reprodução

Apesar da curiosidade dos fãs, Virgínia não comentou diretamente o término nem citou o ex-marido ou a cantora em sua publicação. Atualmente, a influenciadora vive um novo relacionamento e tem se mantido focada em projetos pessoais e profissionais.

Ainda assim, o post foi suficiente para reacender comentários nas redes e mostrar como qualquer movimento envolvendo figuras públicas ligadas ao ex-casal segue gerando repercussão entre seguidores e fãs atentos.

Leia mais

Imagem - Ana Castela fala sobre o término com Zé Felipe e garante que está bem após o fim do namoro

Ana Castela fala sobre o término com Zé Felipe e garante que está bem após o fim do namoro

Imagem - Lexa cumpre promessa feita no parto da filha e celebra momento especial em Orlando

Lexa cumpre promessa feita no parto da filha e celebra momento especial em Orlando

Imagem - Tarot 2026 revela caminhos de prosperidade, dinheiro e saúde para todos os signos

Tarot 2026 revela caminhos de prosperidade, dinheiro e saúde para todos os signos

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo

Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo
Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)