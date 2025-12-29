TÉRMINO

Ana Castela fala sobre o término com Zé Felipe e garante que está bem após o fim do namoro

Cantora confirmou a separação poucas horas após o anúncio do ex e afirmou que a decisão foi tranquila e sem conflitos

Ana Castela se pronunciou pela primeira vez após o fim do namoro com Zé Felipe. A cantora contou ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, pouco depois de o cantor anunciar publicamente o término e tratou o assunto com leveza, afirmando que está bem e tranquila diante da decisão.

Surpresa com a repercussão, a boiadeira chegou a brincar quando foi questionada sobre a possibilidade de as redes sociais de Zé Felipe terem sido hackeadas. Em resposta direta, ela confirmou o fim do relacionamento e afastou qualquer clima de tensão. “Sim, é verdade. Está tudo bem. Não roubaram ele não. Confirmo”, disse.

O término foi anunciado de forma consensual pelo cantor, que explicou que a decisão veio após conversas maduras entre os dois. Segundo ele, o momento atual da vida de cada um apontou para caminhos diferentes, sem brigas ou desentendimentos.

Mesmo com o fim do namoro, Zé Felipe fez questão de reforçar o carinho e a admiração que sente por Ana Castela. Em sua mensagem, ele afirmou que a relação o transformou e trouxe aprendizados importantes, além de pedir respeito à privacidade de ambos diante da repercussão nas redes sociais.

O romance entre Ana Castela e Zé Felipe começou a despertar atenção ainda no meio do ano, quando viagens, encontros e aparições públicas levantaram suspeitas entre os fãs. Após meses de especulações, os dois assumiram oficialmente o namoro em outubro, com direito a declarações públicas, participações em programas de TV e registros frequentes juntos.