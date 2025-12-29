TAROT E ASTROS

Tarot 2026 revela caminhos de prosperidade, dinheiro e saúde para todos os signos

Cartas apontam oportunidades, desafios e orientações para cada signo ao longo do novo ano

Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:15

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para 2026 traz orientações importantes sobre prosperidade, saúde e dinheiro, com cada signo recebendo a influência direta de um arcano maior. As cartas indicam movimentos de crescimento, ajustes e transformações ao longo do período.

Áries

A energia de O Imperador destaca liderança e iniciativa como chaves para o avanço. Quanto mais controle você assumir sobre decisões e projetos, maiores tendem a ser os resultados. A saúde pede disciplina com rotina e descanso. No dinheiro, planejamento e firmeza evitam perdas por impulso.

Touro

A Imperatriz favorece conforto, criatividade e valorização do que já foi construído. A prosperidade cresce quando você cuida do que possui. A saúde se fortalece com prazer, boa alimentação e atenção ao corpo. Financeiramente, o momento favorece estabilidade e escolhas seguras.

Gêmeos

O Mago impulsiona ideias, comunicação e novos projetos. A prosperidade surge da troca, do diálogo e da iniciativa mental. A saúde melhora quando há estímulo intelectual sem excesso de ansiedade. No dinheiro, negociações e múltiplas fontes ganham destaque.

Os signos no trabalho 1 de 12

Câncer

A Lua pede atenção às emoções e à intuição. A prosperidade depende de segurança emocional e clareza interna. A saúde exige cuidado com sono, humor e ciclos do corpo. No campo financeiro, é importante evitar gastos movidos por insegurança ou ilusões.

Leão

O Sol ilumina reconhecimento, visibilidade e crescimento. A prosperidade está em alta, especialmente em projetos autorais. A saúde se beneficia de movimento, alegria e vitalidade. O dinheiro cresce quando a liderança é assumida com confiança.

Virgem

O Eremita indica construção lenta e consistente. A prosperidade vem com paciência e visão de longo prazo. A saúde melhora com autocuidado, silêncio e respeito aos limites. No dinheiro, organização e economia fazem toda a diferença.

Libra

A Justiça aponta equilíbrio e decisões conscientes. A prosperidade surge de acordos justos e escolhas bem pensadas. A saúde pede moderação e harmonia emocional. Financeiramente, contratos e parcerias bem alinhadas são favorecidos.

Os signos no amor 1 de 12

Escorpião

A Morte anuncia transformações necessárias. A prosperidade nasce quando cortes são feitos e ciclos se encerram. A saúde melhora ao abandonar padrões nocivos. No dinheiro, mudanças de estratégia e desapegos renovam o fluxo.

Sagitário

A Roda da Fortuna traz movimento e oportunidades inesperadas. A prosperidade pode oscilar, mas cresce com flexibilidade. A saúde pede atenção ao ritmo e ao excesso de confiança. Financeiramente, visão ampla ajuda a aproveitar boas chances.

Capricórnio

O Mundo indica conclusão e realização. A prosperidade reflete esforços do passado e metas alcançadas. A saúde se fortalece com estabilidade e sensação de dever cumprido. O dinheiro aponta a consolidação e reconhecimento do trabalho feito.

Aquário

A Estrela favorece inovação, esperança e propósito. A prosperidade vem de ideias originais e projetos coletivos. A saúde melhora com leveza e conexão com o futuro. No dinheiro, criatividade e visão social abrem novos caminhos.

Peixes