Zé Felipe e Ana Castela anunciam fim do namoro: 'Grato por tudo que vivemos'

Cantor afirma que término foi decidido em comum acordo e faz declaração carinhosa à boiadeira e à família dela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:46

Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Ana Castela não estão mais juntos. O fim do relacionamento foi confirmado nesta segunda-feira 29 por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, encerrando um dos namoros mais comentados da música brasileira em 2025.

No comunicado, Zé Felipe abriu o coração ao falar sobre o período ao lado da cantora. “Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar um Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, escreveu o cantor.

Comunicado oficial Crédito: Reprodução

Mesmo após o rompimento, o artista fez questão de demonstrar carinho por Ana Castela e também pela família da sertaneja. “Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo. Vocês fazem parte da minha vida, assim como Dorico, Duda e Rodrigo. Vocês sempre podem contar comigo pra tudo. Amo vocês”, declarou.

Antecipando possíveis especulações, Zé Felipe reforçou que a separação não foi motivada por conflitos. “E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca dos nossos objetivos individuais”, explicou.

O cantor também comentou sobre a repercussão do anúncio e pediu respeito ao momento. “Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque tô f*da-se”, afirmou.

Ao final, Zé Felipe fez um apelo direto ao público. “Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento”, concluiu.

