Anjo da Guarda desta terça (24 de fevereiro): proteção espiritual te ajudará a bancar decisões e afastará conflitos

Firmeza, clareza e coragem para três signos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 00:30

Signos, anjo e sorte
Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira (24), a energia espiritual favorece atitudes diretas e escolhas conscientes. O dia pede menos hesitação e mais posicionamento, especialmente diante de situações que vinham sendo adiadas. A influência do Anjo da Guarda atua como um chamado à responsabilidade emocional e à maturidade nas decisões.

Gêmeos

A terça-feira exige foco. Conversas paralelas, ruídos e distrações podem atrapalhar seu rendimento. Seu Anjo da Guarda direciona você para organizar prioridades e evitar promessas que não poderá cumprir. No campo afetivo, a sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos. Confie mais na sua palavra e menos na opinião alheia.

Virgem

O dia traz oportunidade de resolver algo que estava pendente. Pode ser uma questão profissional ou um desgaste emocional que precisava de ajuste. A proteção espiritual fortalece sua capacidade de análise, mas alerta para o excesso de autocrítica. Nem tudo depende apenas de você. Faça sua parte com serenidade e permita que o restante se acomode naturalmente.

Características dos signos Ascendentes

Características dos signos Ascendentes por Reprodução

Sagitário

A energia desta terça-feira impulsiona mudanças práticas. Pode surgir uma decisão importante relacionada a trabalho, dinheiro ou planos futuros. O Anjo da Guarda inspira coragem, mas também responsabilidade. Evite agir por impulso. Pense nas consequências e escolha o caminho que traga estabilidade, não apenas entusiasmo momentâneo.

Mensagem do dia

A proteção espiritual se manifesta quando há disposição para agir com verdade. Hoje é dia de assumir responsabilidades, organizar pensamentos e seguir com firmeza no que realmente faz sentido para sua vida.

