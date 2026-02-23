Acesse sua conta
Sincerão do BBB 26: participantes montam régua de prioridade e expõem rivais ao vivo

No 5º Sincerão, brothers e sisters precisaram escolher quem é prioridade no jogo e quem ficou de fora; clima esquentou na casa

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23:16

Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima pesou no Big Brother Brasil 26 nesta segunda-feira (23). Durante o 5º Sincerão da temporada, os participantes foram desafiados a montar uma “régua de prioridades”, revelando quem consideram aliados e quem está fora dos seus planos no jogo.

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica: cada brother e sister deveria escolher dez nomes para compor sua régua, organizando do maior ao menor nível de prioridade. Quem ficasse de fora, automaticamente, estaria fora dos planos estratégicos.

Jonas Sulzbach coloca Alberto Cowboy como maior prioridade

Jonas Sulzbach definiu Alberto Cowboy como sua maior prioridade e deixou de fora Babu Santana, Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault.

O brother justificou afirmando que os quatro excluídos já tiveram discussões mais sérias com ele ao longo do jogo.

Chaiany exclui Jonas e critica postura de rivais

Chaiany colocou Gabriela como sua principal prioridade e deixou fora Ana Paula Renault, Milena, Samira e Jonas Sulzbach.

Ao justificar, Chaiany criticou Milena por “não se importar com o sentimento dos outros” e afirmou que não tem qualquer vínculo com Jonas dentro da casa.

Maxiane mira Ana Paula e Milena

Maxiane apontou Marciele como maior prioridade e excluiu Ana Paula Renault, Milena, Samira e Chaiany.

Ela acusou Ana Paula e Milena de fazerem “jogo baixo” e afirmou que foi desrespeitada, inclusive com zombarias sobre sua profissão.

Milena chama rival de “idiota”

Já Milena colocou Ana Paula Renault como sua maior prioridade e deixou de fora Alberto Cowboy, Chaiany, Jordana e Jonas Sulzbach.

Durante a justificativa, Milena disparou críticas diretas a Alberto e chamou Jonas de “idiota”, elevando ainda mais o clima de tensão no Sincerão.

Alberto Cowboy também define prioridades

Alberto Cowboy escolheu Jonas Sulzbach como maior prioridade e excluiu Ana Paula Renault, Milena, Samira e Juliano Floss da sua régua.

O 5º Sincerão do BBB 26 foi marcado por confrontos, acusações e exposições estratégicas que devem impactar os próximos passos do jogo e a formação do Paredão.

