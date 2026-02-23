Acesse sua conta
O que acontece com o bebê de Joélly em Três Graças

Capítulos desta semana mostram plano cruel de Samira para vender a filha de Joélly; Raul decide denunciar a vilã

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22:30

oélly perde a filha e Raul jura vingança após sequestro Crédito: Reprodução/TV Globo

O destino do bebê de Joélly (Alana Cabral) em Três Graças toma um rumo dramático nos próximos capítulos. A recém-nascida é sequestrada por Samira (Fernanda Vasconcellos), que transforma o parto em um esquema criminoso de venda ilegal de crianças.

Após um parto de emergência em uma clínica clandestina, Samira assume o controle da situação. A vilã ordena que Joélly seja abandonada na porta de um hospital e leva o bebê. Em seguida, entrega a criança a Lena (Barbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), casal que teria comprado a menina e recebe orientação para deixar o país imediatamente.

A situação se agrava quando a polícia descobre que Lena e Herculano realmente saíram do Brasil com a criança. A filha de Joélly é levada para o exterior, dificultando ainda mais qualquer tentativa de resgate.

Enquanto isso, Joélly se recupera sem lembrar de todos os detalhes do sequestro. Paulinho confirma para a família que a menina foi roubada. Samira, por sua vez, garante a Arminda e Ferette que o plano foi um sucesso e que os compradores já estão fora do alcance da Justiça brasileira.

Raul decide denunciar Samira

Quem não aceita a situação é Raul (Paulo Mendes). Revoltado com o sequestro do bebê de Joélly, ele confronta Samira e se recusa a aceitar qualquer dinheiro para manter o silêncio.

Mesmo pressionado por Rogério a contar toda a verdade, Raul decide denunciar a vilã. O personagem promete fazer de tudo para recuperar a filha e levar os responsáveis pelo crime à Justiça, iniciando uma nova fase de confronto direto na novela.

