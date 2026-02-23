FAMOSOS

Filha de presidente de honra da Grande Rio desmente compra de cargo de Virgínia

Thainá de Oliveira utilizou as redes sociais para defender a influenciadora de boatos sobre compra de cargo

Thainá de Oliveira, filha do presidente de honra da Acadêmicos do Grande Rio, Helinho de Oliveira, desmentiu os rumores de que a influenciadora Virginia Fonseca teria comprado seu cargo para desfilar pela escola de samba. No domingo (22), um dia após o Desfile das Campeãs, Thainá abriu uma caixa de perguntas em seu perfil no Instagram e foi questionada por um seguidor: “O que é verdade sobre GR, Virgínia e Mestre Fafá?”

Thainá logo respondeu: "Mentira que ela comprou o cargo [de Rainha de Bateria]". Também descartou os valores especulados: "Mentira que ela investiu R$ 15 milhões".

Segundo ela, a influenciadora tem demonstrado interesse genuíno em se aproximar da escola de samba. "Verdade: ela quer se incluir mais na comunidade, conhecer mais as pessoas da nossa escola", afirmou.

Virgínia estreou como Rainha de Bateria da Tricolor de Caxias após a saída de Paolla Oliveira. Sua passagem pela Marquês de Sapucaí foi marcada por contratempos, como o descolamento de seu tapa-sexo e o abandono da costeira antes do encerramento do desfile.

Neste ano, a agremiação não se classificou entre as seis primeiras colocadas, ficando fora do Desfile das Campeãs de 2026. Ano passado, em 2025, a Grande Rio conquistou o vice-campeonato, perdendo por apenas um décimo para a campeã Beija-Flor de Nilópolis.

Virgínia já confirmou em suas redes sociais que retornará ao posto em 2027: “Não ganhamos, mas valeu a pena viver cada segundo. Em 2027, seguiremos firmes para mais”.