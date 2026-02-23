FAMOSOS

Quem é Bruno Bevan, novo affair da cantora Wanessa Camargo

Casal foi visto em clima de romance na Sapucaí, na madrugada de domingo (22)

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:50

Wanessa Camargo e Bruno Bevan estão vivendo romance Crédito: Reprodução

Após ser vista em clima de romance durante o Carnaval do Rio de Janeiro, Wanessa Camargo confirma que está conhecendo o ator Bruno Bevan, que ficou conhecido como galã ao interpretar Zé Hélio, na novela das noves de sucesso “A Dona do Pedaço” (2019), na TV Globo. Os dois foram vistos aos beijos em um camarote na Marquês de Sapucaí na madrugada do último domingo (22).

A informação foi confirmada pela assessoria da cantora.

Bruno Bevan tem 37 anos e é natural de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. É ator, modelo, publicitário e, recentemente, também se formou como médico, em 2025.

Em seus trabalhos para a televisão, para além de “A Dona do Pedaço”, Bevan também esteve em “Além da Ilusão” (2022) e “O Outro Lado do Paraíso” (2017).

Começou a trabalhar como modelo internacional aos 19 anos. Nas suas redes sociais, Bruno compartilha uma vida atlética e aventureira, seja praticando um esporte como surf, ou em viagens para diversos países.