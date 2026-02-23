SÉRIES

Winona Ryder retorna parceria com Tim Burton e Jenna Ortega em nova temporada de ‘Wandinha’

Atriz fará participação na terceira temporada da série, que está em produção

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:31

Winona Ryder faz estreia na terceira temporada de "Wandinha" Crédito: Reprodução

A Netflix divulgou um teaser nesta segunda-feira (23) anunciando os novos integrantes do elenco de “Wandinha”. Entre as novidades, o nome de Winona Ryder chamou a atenção do público; creditada como “Tabitha”, a atriz retorna a um projeto de peso no streaming após a conclusão de “Stranger Things”.

Esta não é a primeira colaboração entre Ryder, o diretor Tim Burton e Jenna Ortega. Em 2024, o trio trabalhou junto em “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, sequência em que Winona reviveu a icônica Lydia Deetz e Jenna interpretou sua filha, Astrid.

Embora a data de estreia da terceira temporada ainda não tenha sido confirmada, as especulações dos fãs apontam para um lançamento em 2027. Além de Ryder, a produção confirmou a chegada dos atores Noah Taylor, no papel de “Cyrus”, e Chris Sarandon, como “Balthazar”.

“Wandinha” lançou sua segunda temporada em 2025, dando continuidade à história. Em 2022, na sua estreia, ela se tornou a série de língua inglesa mais assistida da história da Netflix.