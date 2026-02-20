FAMOSOS

Leo Santana comemora cinco anos de casamento com Lore Improta: 'Sim mais certeiro da minha vida'

Cantor se declarou para a esposa nesta sexta-feira (20) em publicação nas redes sociais

Kamila Macedo

20 de fevereiro de 2026

Leo Santana e Lore Improta se casaram em 2021

O cantor Leo Santana utilizou suas redes sociais para se declarar à esposa, a dançarina Lore Improta, com quem completa cinco anos de união nesta sexta-feira (20). Para celebrar a data, o artista resgatou registros do álbum da cerimônia de casamento, realizada em 2021, em Salvador. Atualmente, eles são pais de Liz, de 4 anos, e aguardam a chegada do segundo filho.

“20/02 O SIMMMMM mais certeiro da minha vida inteira!”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

Em sua homenagem, Leo demonstrou gratidão pela parceria e exaltou a trajetória ao lado de Lore: “Eu sou a Deus grato demais, por ter colocado uma MULHER tão INCRÍVEL na minha vida. Hoje 20/02 completamos 5 anos de casados! E se depender de mim ficarei por milhares de anos contigo Neni.. te amoooo muito, te admiro, te respeito, e tenho um orgulho absurdo de ti. Deus nos conceda sabedoria, discernimento para que juntos a gente possa alcançar o mundo e criar nossa família da forma mais abençoada possível!”

Lore Improta também retribuiu o carinho nos comentários: “TE AMO MEU AMOR!!! Que Deus continue nos abençoando e nos blindando de todo mal!!”.