Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TNT e HBO Max escalam Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento para transmissão do Oscar 2026

Aline Diniz e Carol Ribeiro completam o time da Warner para a cerimônia, que acontece ao vivo no dia 15 de março

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:25

Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento estarão na transmissão ao vivo da TNT e HBO no Oscar 2026
Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento estarão na transmissão ao vivo da TNT e HBO no Oscar 2026 Crédito: Reprodução

Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento estarão presentes na transmissão do Oscar 2026 na TNT e na HBO Max no dia 15 de março. Ambos, atores consagrados no Brasil, atuarão como convidados especiais na noite da entrega das estatuetas. Eles estarão acompanhados de Aline Diniz, especialista em cinema da TNT e Carol Ribeiro, correspondente da Warner Bros. Discovery, que trará as informações do tapete vermelho no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Fabíula, conhecida por suas participações em “Avenida Brasil” e “Segundo Sol”, retorna após participar da cobertura no ano anterior, quando o Brasil ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. Já Brichta, que tem papéis em “Rock Story” e “Tapas & Beijos”, fará sua estreia na transmissão do canal. A cobertura completa na TV e no streaming começa às 18h30 com um pré-show liderado pelos atores e pela correspondente.

A partir das 20h, a cerimônia oficial será transmitida ao vivo com os comentários de Aline Diniz. Aline e os atores estarão nos estúdios brasileiros, enquanto Carol Ribeiro apresentará os bastidores, conteúdos exclusivos e entrevistas com as estrelas internacionais diretamente da cerimônia nos Estados Unidos.

A participação de Vladimir Brichta gera ainda mais expectativa devido a sua amizade de longa data com Wagner Moura. Ao lado de Lázaro Ramos, o trio iniciou a carreira em Salvador com a peça "A Máquina", que estreou há mais de 20 anos. Nesta edição, Moura faz história ao ser o primeiro brasileiro indicado na categoria de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Além da indicação de Moura, o Brasil disputa outras estatuetas douradas na 98ª edição da premiação, com o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. Além disso, o diretor de fotografia brasileiro, Adolpho Veloso, está indicado na categoria Melhor Fotografia pelo filme estadunidense Sonhos de Trem.

Leia mais

Imagem - Selton Mello anuncia seu próximo passo na carreira internacional: 'Sou apaixonado pelo cinema'

Selton Mello anuncia seu próximo passo na carreira internacional: 'Sou apaixonado pelo cinema'

Imagem - Christiane Torloni reage aos memes sobre sua suposta participação no BBB 26: 'Até eu acreditei'

Christiane Torloni reage aos memes sobre sua suposta participação no BBB 26: 'Até eu acreditei'

Imagem - Wagner Moura relata receio de abordagem do ICE e dispara: 'Esses caras podem te matar'

Wagner Moura relata receio de abordagem do ICE e dispara: 'Esses caras podem te matar'

Tags:

Oscar 2026

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão