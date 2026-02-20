OSCAR 2026

TNT e HBO Max escalam Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento para transmissão do Oscar 2026

Aline Diniz e Carol Ribeiro completam o time da Warner para a cerimônia, que acontece ao vivo no dia 15 de março

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:25

Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento estarão na transmissão ao vivo da TNT e HBO no Oscar 2026 Crédito: Reprodução

Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento estarão presentes na transmissão do Oscar 2026 na TNT e na HBO Max no dia 15 de março. Ambos, atores consagrados no Brasil, atuarão como convidados especiais na noite da entrega das estatuetas. Eles estarão acompanhados de Aline Diniz, especialista em cinema da TNT e Carol Ribeiro, correspondente da Warner Bros. Discovery, que trará as informações do tapete vermelho no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Fabíula, conhecida por suas participações em “Avenida Brasil” e “Segundo Sol”, retorna após participar da cobertura no ano anterior, quando o Brasil ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. Já Brichta, que tem papéis em “Rock Story” e “Tapas & Beijos”, fará sua estreia na transmissão do canal. A cobertura completa na TV e no streaming começa às 18h30 com um pré-show liderado pelos atores e pela correspondente.

A partir das 20h, a cerimônia oficial será transmitida ao vivo com os comentários de Aline Diniz. Aline e os atores estarão nos estúdios brasileiros, enquanto Carol Ribeiro apresentará os bastidores, conteúdos exclusivos e entrevistas com as estrelas internacionais diretamente da cerimônia nos Estados Unidos.

A participação de Vladimir Brichta gera ainda mais expectativa devido a sua amizade de longa data com Wagner Moura. Ao lado de Lázaro Ramos, o trio iniciou a carreira em Salvador com a peça "A Máquina", que estreou há mais de 20 anos. Nesta edição, Moura faz história ao ser o primeiro brasileiro indicado na categoria de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”.

