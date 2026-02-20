Acesse sua conta
Christiane Torloni reage aos memes sobre sua suposta participação no BBB 26: 'Até eu acreditei'

Atriz esbanja humor ao montagens com inteligência artificial durante o programa "Encontro"

  Kamila Macedo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:04

A atriz Christiane Torloni reagiu com bom humor aos memes criados na web sobre sua participação no BBB 26. Antes do início da edição, em janeiro, seu nome circulou entre os rumores de possíveis integrantes do grupo Camarote, o que animou o público. A informação, no entanto, não era verdadeira.

“Até eu acreditei”, ela comentou durante o Encontro desta sexta-feira (20). Torloni afirmou não ter se incomodado com a situação e encara a criatividade da internet como “uma homenagem”.

Com uma vida pessoal discreta, a atriz revelou achar engraçadas as edições que circulam nas redes. “Sinto como uma homenagem. Uma coisa de alguém me botar num lugar que realmente o bicho está pegando como uma pessoa que vai trazer essa leveza, que não vai levar isso de um jeito sério, louco, mal ou cruel”, disse.

A brincadeira ganhou força com montagens feitas por inteligência artificial e textos fictícios que colocaram a artista em cenas do reality show, como discussões no clássico Sincerão, conversas, lavando a louça e até em embates diretos com outros participantes.

Consagrada por novelas como “Fina Estampa” e “Mulheres Apaixonadas”, Christiane Torloni não esteva nos planos oficiais para integrar a casa mais vigiada do Brasil. O programa, posteriormente, anunciou como integrantes do Camarote nomes como Juliano Floss, Solange Couto, Edilson Capetinha, Aline Campos e Henri Castelli.

