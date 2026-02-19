Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Thiaguinho e Carol Peixinho comemoram 'mêsversário' do filho Bento

Bento, primeiro filho do casal, ganhou festa intimista inspirada em blocos de rua nesta quinta-feira (19)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:41

Thiaguinho e Carol Peixinho celebram 5 mese do filho
Thiaguinho e Carol Peixinho celebram 5 mese do filho Crédito: Reprodução/ Instagram

Ainda em ritmo de folia, o cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho comemoraram o quinto mês de vida do filho, Bento, nesta quinta-feira (19). A celebração intimista teve como tema o “Bloco do Bento”, com uma decoração vibrante repleta de elementos que remetem ao Carnaval. Além do casal e do bebê, os pais do cantor, João e Glória Maria Barbosa, marcaram presença no evento.

Bento nasceu em 19 de setembro de 2025, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ele é o primeiro filho de Carol e Thiaguinho, que assumiram o relacionamento publicamente no início de 2022.

Em publicação nas redes sociais, a influenciadora detalhou que o pequeno estava fantasiado de Pierrot, personagem clássico do estilo teatral francês Commedia dell'Arte.

“Bloco do Bento na avenida! 5 meses do nosso pequeno folião… Fantasiado de Pierrot, em cima do trio elétrico da nossa vida, comandando o coração da Mamãe e do Papai!”, escreveu Carol na legenda.

“Se o Carnaval já é alegria… Imagina quando a alegria tem nome, sorriso banguela e cheirinho de céu. Nosso bloquinho é de amor, de gratidão e de milagre diário. E o abadá que a gente veste é o da família! Viva o Bento! Viva nosso Bloco!”, completou.

Registros da comemoração de 5 meses de Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

Registros da comemoração de 5 meses de Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/ Instagram
Registros da comemoração de 5 meses de Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/ Instagram
Registros da comemoração de 5 meses de Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/ Instagram
Registros da comemoração de 5 meses de Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/ Instagram
Registros da comemoração de 5 meses de Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/ Instagram
1 de 5
Registros da comemoração de 5 meses de Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho por Reprodução/ Instagram

Leia mais

Imagem - Veja lista de artistas internacionais que marcaram presença no Carnaval 2026

Veja lista de artistas internacionais que marcaram presença no Carnaval 2026

Imagem - Saiba quem é Gabriela Berlingeri, apontada como a namorada de Bad Bunny

Saiba quem é Gabriela Berlingeri, apontada como a namorada de Bad Bunny

Imagem - Anitta questiona notas da Mocidade e lamenta ausência da escola no Desfile das Campeãs

Anitta questiona notas da Mocidade e lamenta ausência da escola no Desfile das Campeãs

Tags:

Carol Peixinho Thiaguinho Bento

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas