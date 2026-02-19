FAMOSOS

Thiaguinho e Carol Peixinho comemoram 'mêsversário' do filho Bento

Bento, primeiro filho do casal, ganhou festa intimista inspirada em blocos de rua nesta quinta-feira (19)

K Kamila Macedo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:41

Thiaguinho e Carol Peixinho celebram 5 mese do filho Crédito: Reprodução/ Instagram

Ainda em ritmo de folia, o cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho comemoraram o quinto mês de vida do filho, Bento, nesta quinta-feira (19). A celebração intimista teve como tema o “Bloco do Bento”, com uma decoração vibrante repleta de elementos que remetem ao Carnaval. Além do casal e do bebê, os pais do cantor, João e Glória Maria Barbosa, marcaram presença no evento.

Bento nasceu em 19 de setembro de 2025, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ele é o primeiro filho de Carol e Thiaguinho, que assumiram o relacionamento publicamente no início de 2022.

Em publicação nas redes sociais, a influenciadora detalhou que o pequeno estava fantasiado de Pierrot, personagem clássico do estilo teatral francês Commedia dell'Arte.

“Bloco do Bento na avenida! 5 meses do nosso pequeno folião… Fantasiado de Pierrot, em cima do trio elétrico da nossa vida, comandando o coração da Mamãe e do Papai!”, escreveu Carol na legenda.

“Se o Carnaval já é alegria… Imagina quando a alegria tem nome, sorriso banguela e cheirinho de céu. Nosso bloquinho é de amor, de gratidão e de milagre diário. E o abadá que a gente veste é o da família! Viva o Bento! Viva nosso Bloco!”, completou.