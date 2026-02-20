FAMOSOS

Selton Mello anuncia seu próximo passo na carreira internacional: 'Sou apaixonado pelo cinema'

Após estrear em “Anaconda” com Paul Rudd e Jack Black, ator protagoniza longa do diretor João Paulo Miranda Maria

K Kamila Macedo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:29

Selton Mello tem 53 anos de idade e 40 de carreira Crédito: Mauricio Nahas/divulgação

Consolidando sua trajetória em terras internacionais, Selton Mello anunciou seu novo projeto ao lado do diretor João Paulo Miranda Maria, em parceria com a produtora francesa Les Valseurs. O longa-metragem, intitulado “I Don’t Even Know Who I Was” (“Eu Nem Sei Quem Fui”, em tradução livre), será filmado em Paris e terá o ator brasileiro como protagonista.

Recentemente, Selton estreou no cinema estrangeiro na comédia “Anaconda” (2025), atuando ao lado de Jack Black e Paul Rudd. O ator ganhou reconhecimento global com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, obra que fez história ao conquistar o primeiro Oscar de Melhor Filme Internacional para o Brasil.

O novo projeto será dirigido por João Paulo Miranda Maria, cineasta celebrado que integrou a Seleção Oficial do Festival de Cannes em 2020. A produção nasce de uma parceria com a Les Valseurs, produtora francesa premiada na mostra Un Certain Regard em 2025 com “Um olhar misterioso do flamingo”.

No momento, Selton já cumpre agenda na capital francesa para as filmagens. A obra aposta em uma narrativa intimista, gravada em 35mm e falada em quatro línguas.

“Estou sempre em busca de projetos que me lembrem por que sou apaixonado pelo cinema”, afirmou Selton Mello. “Aqui em Paris encontrei os parceiros perfeitos para dar vida a esse poema febril — uma delicada meditação sobre o luto e o próprio cinema. Uma experiência única, falada em quatro línguas, um desafio apaixonante. João Paulo é um dos cineastas mais talentosos que conheci nos últimos anos, e a Les Valseurs é uma produtora com um instinto raro para filmes movidos por uma força criativa pulsante”.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator celebrou o momento: “Novo filme, novos caminhos, novos países, novas línguas. O prazer de fazer cinema com pessoas tão talentosas! [...] Sigo sendo feliz fazendo o que amo”. O longa ainda não tem data de estreia definida.