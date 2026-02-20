LUTO

Eric Dane terá aparição póstuma na nova temporada de Euphoria

O ator faleceu nesta quinta-feira (19) em decorrência de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA); a terceira temporada da série estreia em 12 de abril

K Kamila Macedo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:07

Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy' e 'Euphoria', revela diagnóstico de ELA Crédito: Reprodução

Eric Dane, que faleceu aos 53 anos nesta quinta-feira (19) devido a complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), deixou cenas gravadas para a terceira temporada de “Euphoria”. O público poderá se despedir do ator com os novos episódios da série, que tem estreia marcada para o dia 12 de abril, na HBO Max.

A presença do ator foi confirmada por seu representante à revista People. Na trama, ele interpreta Cal Jacobs, pai de Nate (Jacob Elordi). Ele iniciou as filmagens da nova temporada da produção da HBO após seu diagnóstico se tornar público, concluindo sua participação em novembro passado.

Ao revelar o diagnóstico de ELA, há cerca de 10 meses, em abril de 2025, o artista manifestou o desejo de continuar trabalhando. Nos seus últimos meses de vida, ele se concentrou em três frentes: a escrita de um livro de memórias "Book of Days. A Memoir in Moments", a gravação dos episódios inéditos da série “Euphoria” e a produção de uma entrevista póstuma, programada para ser exibida após seu falecimento.

Após a confirmação da morte, o criador de “Euphoria”, Sam Levinson, prestou homenagem ao colega para o Deadline: “Estou com o coração partido pela perda do nosso querido amigo Eric. Trabalhar com ele foi uma honra. Ser amigo dele foi um presente. A família de Eric está em nossas orações. Que a memória dele seja uma bênção”.

A HBO também se manifestou em nota oficial, em seu perfil do Instagram: “Estamos profundamente tristes com a notícia da morte de Eric Dane. Ele era incrivelmente talentoso e a HBO teve a sorte de trabalhar com ele em três temporadas de Euphoria. Nossos pensamentos estão com seus entes queridos neste momento difícil”.