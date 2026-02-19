Acesse sua conta
Após cinco anos juntos, Thalita Rebouças anuncia término com Renato Caminha

A escritora compartilhou a notícia nas redes sociais nesta quinta-feira (19)

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:03

Thalita Rebouças e Eduardo Caminha terminam relacionamento após 5 anos
Thalita Rebouças e Renato Caminha terminam relacionamento após 5 anos Crédito: Reprodução/ Instagram

A escritora Thalita Rebouças utilizou seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (19), para comunicar o término de seu casamento com o terapeuta Renato Caminha. Juntos há cinco anos, a autora esclareceu que o rompimento não ocorreu por falta de afeto: “O amor não acabou, só mudou de figura”.

Em um tom reflexivo, Thalita destacou a importância da maturidade no processo de separação. “Foi tão lindo tudo… Os cinco anos mais felizes das nossas vidas. E a maturidade é tão bacana, né? Dar fim a uma história de amor bonita assim é sempre difícil, mas na maturidade fica mais fácil, mais leve, menos doído, menos dramático”, desabafou.

A autora também teceu elogios ao ex-parceiro, reforçando que a amizade entre os dois permanece sólida. “O cara mais bacana do rolê (e pior fotógrafo do mundo kkk) não é mais meu marido, mas segue sendo meu GRANDE amigo, e isso é muito, muito lindo. Estamos tristes, claro, mas em paz — e isso não tem preço. Foi infinito enquanto durou, e é isso que importa, isso que fica”, escreveu na publicação.

Nos comentários, Thalita recebeu o carinho de seguidores e amigos. A jornalista Sandra Annenberg, por exemplo, exaltou a postura do ex-casal: “Isso que é maturidade”.

Thalita Rebouças é um dos maiores nomes da literatura infantojuvenil brasileira, celebrada por sucessos como "Fala sério, mãe!" e "Ela disse, ele disse". Suas obras alcançaram grandes públicos também no audiovisual, com adaptações protagonizadas por estrelas como Larissa Manoela e Maisa Silva.

Recentemente, a escritora foi confirmada como uma das atrações da Bienal do Livro da Bahia 2026. O evento está programado para ocorrer entre os dias 15 e 21 de abril, no Centro de Convenções de Salvador.

