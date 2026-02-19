Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câncer de intestino é mais fácil de descobrir se tumor surgir do lado esquerdo, revela estudo

Saiba como identificar os sintomas precoces e a importância de realizar o rastreio preventivo a partir dos 45 anos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:14

Mudanças persistentes no hábito intestinal e fadiga podem indicar a necessidade de uma avaliação médica urgente Crédito: Freepik

Muitas pessoas ignoram pequenos sinais do corpo por causa da rotina agitada. Entretanto, o inchaço frequente e a fadiga persistente podem ser os primeiros alertas para o câncer de cólon.

Identificar essas alterações precocemente permite interromper o avanço da doença com a simples remoção de pólipos. Por isso, entender como o corpo se comunica é o primeiro passo para garantir a cura.

Câncer de cólon

Câncer de cólon por Shutterstock
Câncer de cólon por Shutterstock
Câncer de cólon por Shutterstock
Pelé foi diagnosticado com câncer de cólon em 2021. A doença evoluiu em dezembro de 2022, quando o Rei do Futebol faleceu. por Ricardo Stuckert/CBF
A colonoscopia é um exame fundamental para reduzir a mortalidade por câncer do intestino por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O exame de colonoscopia ajuda a diagnosticar o câncer colorretal precocemente  por Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock
1 de 6
Câncer de cólon por Shutterstock

Atualmente, médicos reforçam que o diagnóstico precoce eleva as chances de recuperação completa do paciente. Portanto, observar o funcionamento do intestino e manter os exames em dia é uma atitude que salva vidas.

Sintomas silenciosos e visíveis

Quando o tumor se localiza no lado direito do cólon, os sinais tendem a permanecer ocultos por mais tempo. Como o conteúdo intestinal nessa região é mais líquido, não ocorre uma obstrução que chame a atenção de imediato.

Por essa razão, pode surgir um sangramento lento e oculto, que provoca anemia por deficiência de ferro. Se você sente fraqueza inexplicável ou falta de ar constante, procure um especialista para investigar a causa.

Por outro lado, lesões no lado esquerdo do cólon ou no reto apresentam sinais mais claros. É comum notar uma alteração permanente na consistência das fezes, que podem ficar finas "como um lápis".

Exames que salvam vidas

O teste de sangue oculto nas fezes é uma opção inicial que pode ser realizada em casa. Apesar da praticidade, a colonoscopia continua sendo o "padrão-ouro" por permitir a visualização direta de todo o órgão e a remoção de lesões.

Durante o procedimento, o médico consegue remover pólipos suspeitos, agindo de forma preventiva e terapêutica. As diretrizes atuais sugerem que o rastreio regular comece aos 45 anos para pessoas com risco mediano.

No entanto, pessoas com histórico familiar de câncer ou doenças inflamatórias intestinais devem iniciar os exames mais cedo. Mutações genéticas específicas também exigem que o acompanhamento comece ainda na juventude.

Você pode se interessar em saber também que jovens com câncer de cólon costumam apresentar esses 4 sintomas precocemente.

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas