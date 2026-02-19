ROMANCE

Após Carnaval de Salvador, Bruna Marquezine e Shawn Mendes surgem em clima de romance em praia do Rio

Atriz e cantor canadense estiveram juntos no Carnaval de Salvador



Felipe Sena

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:57

Shawn Mendes e Bruna Marquezine na praia de São Conrado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após terem aproveitado o Carnaval de Salvador 2026, Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite da Quarta-Feira de Cinzas (18).

Em registros feitos por fãs, os dois aparecem em pé na areia, com os rostos próximos e trocando palavras ao pé do ouvido, em clima de intimidade. Bruna surge enrolada em uma toalha azul, enquanto o cantor canadense está sem camisa, com uma toalha na cintura.

A atriz ainda atendeu admiradores que se aproximaram para fotos.

O casal já havia protagonizado um dos momentos mais comentados do Carnaval de Salvador. No sábado (14), os dois curtiram o trio de Ivete Sangalo e foram vistos trocando beijos e carinhos, justamente no Valentine’s Day americano.