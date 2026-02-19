Após Carnaval de Salvador, Bruna Marquezine e Shawn Mendes surgem em clima de romance em praia do Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:57
Após terem aproveitado o Carnaval de Salvador 2026, Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite da Quarta-Feira de Cinzas (18).
Em registros feitos por fãs, os dois aparecem em pé na areia, com os rostos próximos e trocando palavras ao pé do ouvido, em clima de intimidade. Bruna surge enrolada em uma toalha azul, enquanto o cantor canadense está sem camisa, com uma toalha na cintura.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador
A atriz ainda atendeu admiradores que se aproximaram para fotos.
O casal já havia protagonizado um dos momentos mais comentados do Carnaval de Salvador. No sábado (14), os dois curtiram o trio de Ivete Sangalo e foram vistos trocando beijos e carinhos, justamente no Valentine’s Day americano.
Bruna e Shawn também passaram o Réveillon juntos em Alagoas e vêm sendo vistos em clima de romance desde o fim de 2025.