Quem é Shawn Mendes, o novo amor de Bruna Marquezine que parou o Carnaval de Salvador

Artista foi flagrado aos beijos com a atriz durante a folia em Salvador neste sábado (14)

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 22:45

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo Crédito: Webert Belicio / Agnews

Shawn Mendes voltou aos holofotes no Brasil após ser visto aos beijos com Bruna Marquezine durante o Carnaval de Salvador, neste sábado (14). O cantor está no país para curtir a folia ao lado da atriz, com quem já vinha sendo apontado como affair.

Nascido no Canadá, Shawn ganhou projeção internacional em 2013 ao publicar vídeos cantando covers na internet. O sucesso veio dois anos depois, com o lançamento da música “Stitches”, que alcançou o topo das paradas em diversos países.

Desde então, acumulou hits como “Mercy”, “Treat You Better”, “In My Blood” e “There’s Nothing Holdin’ Me Back”. Ao longo da carreira, também realizou parcerias com nomes conhecidos da música pop, como Justin Bieber.

Na vida pessoal, o cantor já teve relacionamentos com Sabrina Carpenter e Hailey Bieber, além de um namoro marcado por idas e vindas com Camila Cabello, com quem gravou a canção “Señorita”.

Nos últimos meses, Shawn tem sido visto com frequência no Brasil. Ele desembarcou novamente no país há poucos dias para acompanhar Bruna durante o feriado de Carnaval em Salvador.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

