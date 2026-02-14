Acesse sua conta
Carnaval Salvador 2026: confira programação completa no Circuito Dodô (Barra) neste sábado (14)

Blocos tradicionais e trios elétricos para todos os públicos vão passar no circuito

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:30

Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019)
Ivete Sangalo será uma das atrações Crédito: Betto Jr

O sábado (14) do Carnaval de Salvador 2026 promete agitar a orla da Barra‑Ondina com uma programação intensa no Circuito Dodô, a partir das 14h. A folia deste dia combina a energia dos tradicionais blocos de rua com shows de grandes artistas que marcam a música baiana, garantindo um ritmo contagiante para foliões de todas as idades.

Entre os destaques da tarde e da noite, nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Carlinhos Brown e Margareth Menezes lideram os trios elétricos, enquanto microtrios e blocos menores animam diferentes pontos do percurso, reforçando a diversidade musical que caracteriza o Carnaval soteropolitano. O dia promete seguir com música, cores e muita festa até altas horas da madrugada. Veja a programação completa do dia abaixo:

Programação do Circuito Dodô

Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
1 de 3
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução

Sábado – 14 de fevereiro (a partir das 14h)

Bolinho de Estudante (Microtrio Ivan Huol)

Ivete Sangalo (Bloco Coruja)

Bell Marques (Bloco Vumbora)

Banda Eva

Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)

Tomate (Fissura)

Carlinhos Brown (Timbalada)

Tony Salles

Psirico

Tayrone

Alinne Rosa

Margareth Menezes e convidados (Trio da Cultura)

Papazzoni

Ah Chapa

Saulo Calmon

Noelson do Cavaco e Davi

Guig Ghetto

Luana Monalisa

Oh Chapa

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

