Carnaval Salvador 2026: confira programação completa no Circuito Dodô (Barra) neste sábado (14)

Wendel de Novais
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:30
O sábado (14) do Carnaval de Salvador 2026 promete agitar a orla da Barra‑Ondina com uma programação intensa no Circuito Dodô, a partir das 14h. A folia deste dia combina a energia dos tradicionais blocos de rua com shows de grandes artistas que marcam a música baiana, garantindo um ritmo contagiante para foliões de todas as idades.
Entre os destaques da tarde e da noite, nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Carlinhos Brown e Margareth Menezes lideram os trios elétricos, enquanto microtrios e blocos menores animam diferentes pontos do percurso, reforçando a diversidade musical que caracteriza o Carnaval soteropolitano. O dia promete seguir com música, cores e muita festa até altas horas da madrugada. Veja a programação completa do dia abaixo:
Programação do Circuito Dodô
Sábado – 14 de fevereiro (a partir das 14h)
Bolinho de Estudante (Microtrio Ivan Huol)
Ivete Sangalo (Bloco Coruja)
Bell Marques (Bloco Vumbora)
Banda Eva
Léo Santana (Bloco Nana / Vem com o Gigante)
Tomate (Fissura)
Carlinhos Brown (Timbalada)
Tony Salles
Psirico
Tayrone
Alinne Rosa
Margareth Menezes e convidados (Trio da Cultura)
Papazzoni
Ah Chapa
Saulo Calmon
Noelson do Cavaco e Davi
Guig Ghetto
Luana Monalisa
Oh Chapa
