Carnaval 2026: confira programação do Circuito Dodô (Barra) neste domingo (15)

Wendel de Novais
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:30
O domingo (15) do Carnaval de Salvador 2026 segue com ritmo intenso no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, reunindo trios elétricos, microtrios e blocos de rua que garantem música e festa para foliões de todas as idades. A programação começa à tarde e se estende até a madrugada, com atrações que transitam entre diferentes gerações e estilos, do axé ao pagode e à música popular baiana.
Entre os destaques do dia estão nomes consagrados como Bell Marques, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Durval Lelys e Baby do Brasil, além de atrações especiais como Alok e grupos culturais que reforçam a diversidade musical do Carnaval soteropolitano. A expectativa é de um percurso animado, com multidões acompanhando os trios e participando da festa em toda a extensão do circuito. Veja a programação completa do dia abaixo:
Programação do Circuito Dodô
Domingo – 15 de fevereiro (a partir das 14h30)
Putito Rex (Microtrio)
Banda Olodum
Bell Marques (Bloco Camaleão)
Claudia Leitte (Bloco Largadinho)
Xanddy Harmonia
Durval Lelys
Daniela Mercury
Armandinho, Dodô e Osmar
Cortejo Afro
Alok (Projeto Especial)
Pagodart
Fit Dance
Vinny Nogueira
Atooxxa
Banda Roma Negra
Wilsinho Kraychete
A Mulherada
Marinho
Dan Miranda
Gilmelândia
Baby do Brasil
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.