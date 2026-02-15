FOLIA EM SALVADOR

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Dodô (Barra) neste domingo (15)

Blocos tradicionais e trios elétricos para todos os públicos vão passar no circuito

Wendel de Novais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05:30

Bell Marques é uma das atrações Crédito: Robson Mendes

O domingo (15) do Carnaval de Salvador 2026 segue com ritmo intenso no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, reunindo trios elétricos, microtrios e blocos de rua que garantem música e festa para foliões de todas as idades. A programação começa à tarde e se estende até a madrugada, com atrações que transitam entre diferentes gerações e estilos, do axé ao pagode e à música popular baiana.

Entre os destaques do dia estão nomes consagrados como Bell Marques, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Durval Lelys e Baby do Brasil, além de atrações especiais como Alok e grupos culturais que reforçam a diversidade musical do Carnaval soteropolitano. A expectativa é de um percurso animado, com multidões acompanhando os trios e participando da festa em toda a extensão do circuito. Veja a programação completa do dia abaixo:

Domingo – 15 de fevereiro (a partir das 14h30)

Putito Rex (Microtrio)



Banda Olodum

Bell Marques (Bloco Camaleão)

Claudia Leitte (Bloco Largadinho)

Xanddy Harmonia

Durval Lelys

Daniela Mercury

Armandinho, Dodô e Osmar

Cortejo Afro

Alok (Projeto Especial)

Pagodart

Fit Dance

Vinny Nogueira

Atooxxa

Banda Roma Negra

Wilsinho Kraychete

A Mulherada

Marinho

Dan Miranda

Gilmelândia

Baby do Brasil