Salvador sem pausa: Tiago Abravanel aproveita Carnaval do camarote à pipoca

Ator esteve no Camarote Brahma neste sábado (14)

Felipe Sena

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07:44

Tiago Abravanel Crédito: Felipe Sena/CORREIO

O cantor e apresentador Tiago Abravanel marcou presença no Camarote Brahma Salvador neste sábado (data), durante mais uma noite do Carnaval de Salvador. Em clima leve e descontraído, o artista circulou pelo espaço premium e conversou com a imprensa sobre a experiência de viver a festa de diferentes formas, entre camarotes e a energia do circuito.

Em entrevista ao CORREIO, Tiago destacou que faz questão de aproveitar o Carnaval de maneira intensa e plural. “Eu tento curtir ao máximo, quero ir pro Campo Grande, quero voltar com Psirico, já curti Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Pedro Sampaio, Léo Santana, Anitta. Fui no chão, não peguei os artistas”, disse, arrancando risadas com o duplo sentido da frase.

Essa não é a primeira vez que Abravanel escolhe viver o Carnaval de Salvador fora das áreas exclusivas. Em outras passagens pela capital baiana, o artista já foi visto acompanhando trios elétricos no meio do público, reforçando sua afinidade com a proposta mais popular da festa e com a energia única da pipoca.

Presença frequente em Salvador nos últimos anos, Tiago também costuma participar de eventos culturais e temporadas de shows na cidade. A passagem pelo camarote neste sábado reafirma sua relação próxima com o Carnaval baiano e com o público local, que sempre recebe o artista com entusiasmo.