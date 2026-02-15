CAMAROTE 2222

Melly promete disco novo para o primeiro semestre e escolhe música preferida do Carnaval

Artista reduz ritmo na folia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 08:34

Melly Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnew

Com um novo álbum previsto para chegar ainda no primeiro semestre, Melly decidiu desacelerar durante o Carnaval para se preparar para uma agenda intensa que se aproxima. A cantora e compositora baiana, um dos nomes em ascensão da música brasileira, afirmou que optou por aproveitar o período com tranquilidade antes de encarar ensaios, viagens e apresentações.

Segundo a artista, que estava no Camarote 2222 na noite do sábado (14), em breve começam compromissos para promover o novo trabalho. Por isso, o momento agora é de descanso. “Daqui a pouco vai começar a ter parada de show, ensaio, viagem… o bicho vai pegar”, resumiu, dizendo que aproveita para curtir de forma leve enquanto pode.

Reconhecida pela fusão de R&B, soul, pagodão e ritmos afro-baianos, Melly ganhou projeção nacional após vencer o Prêmio Multishow de Artista Revelação em 2023 e receber indicação ao Grammy Latino em 2024, consolidando-se como uma das vozes jovens mais promissoras do país.

Homenagem a Preta Gil

Melly afirmou sentir profundamente a partida precoce de Preta Gil, mas acredita que a homenagem feita pela família no Camarote 2222 esse ano refletia bem a energia que ela transmitia.

A cantora destacou que Preta tinha uma alma divertida e contagiante e que provavelmente ficaria feliz com a homenagem recebida. Ela também desejou conforto à família e destacou: "Era uma artista transgressora, irreverente, e são qualidades que admiro muito e levo na minha arte".

Música preferida

Perguntada sobre qual canção tem dominado seu Carnaval, Melly revelou que não consegue tirar da cabeça "Marquinha de Fitinha", sucesso de Léo Santana.

Ainda assim, a artista confessou torcida para que outra música ganhe ainda mais força entre os foliões: "Vampirinha", de Ivete Sangalo, que também conquistou sua preferência nesta temporada de festas. "Eu gosto, eu gosto", disse, enquanto cantarolava a letra da música.