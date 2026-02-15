Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso é preso por injúria racial durante Carnaval no Campo Grande

Suspeito foi localizado por videomonitoramento após denúncia feita em posto de atendimento a vítimas de intolerância

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10:37

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um idoso de 60 anos foi preso por ameaça e injúria racial neste sábado (14), durante o Carnaval 2026, na região do Campo Grande, em Salvador, após denúncia feita pela vítima em um posto de atendimento instalado no circuito da festa.

A ação foi conduzida por equipes da Polícia Civil da Bahia após registro feito no posto do SERVVIR, montado no Circuito Osmar. Segundo a ocorrência, a vítima, de 42 anos, trabalhava em um bloco carnavalesco quando sofreu agressões verbais com teor discriminatório.

Com base nas informações repassadas, policiais iniciaram buscas e, utilizando recursos de inteligência e o sistema de videomonitoramento, conseguiram localizar o suspeito na Praça do Campo Grande, onde ele foi abordado e levado para atendimento policial.

O homem foi apresentado inicialmente no posto instalado no Passeio Público e, em seguida, conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado para cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A vítima recebeu acolhimento de equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis e também assistência da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos.

A prisão ocorreu em operação conjunta envolvendo policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais, que atuavam no circuito carnavalesco, e equipes ligadas ao departamento responsável pela proteção de vítimas e grupos vulneráveis.

Mais recentes

Imagem - Cordeiro é preso com pistola em portal de acesso ao Circuito Barra-Ondina

Cordeiro é preso com pistola em portal de acesso ao Circuito Barra-Ondina
Imagem - Em meio à maratona do Carnaval, Bell Marques se emociona ao falar da neta: 'Meu coração disparou'

Em meio à maratona do Carnaval, Bell Marques se emociona ao falar da neta: 'Meu coração disparou'
Imagem - Saiba quais são os cinco temas que vão dominar a agenda política e econômica quando o carnaval acabar

Saiba quais são os cinco temas que vão dominar a agenda política e econômica quando o carnaval acabar

MAIS LIDAS

Imagem - Idoso é preso por injúria racial durante Carnaval no Campo Grande
01

Idoso é preso por injúria racial durante Carnaval no Campo Grande

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
02

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes
03

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes

Imagem - Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador
04

Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador