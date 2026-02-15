Idoso é preso por injúria racial durante Carnaval no Campo Grande

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10:37
Um idoso de 60 anos foi preso por ameaça e injúria racial neste sábado (14), durante o Carnaval 2026, na região do Campo Grande, em Salvador, após denúncia feita pela vítima em um posto de atendimento instalado no circuito da festa.
A ação foi conduzida por equipes da Polícia Civil da Bahia após registro feito no posto do SERVVIR, montado no Circuito Osmar. Segundo a ocorrência, a vítima, de 42 anos, trabalhava em um bloco carnavalesco quando sofreu agressões verbais com teor discriminatório.
Com base nas informações repassadas, policiais iniciaram buscas e, utilizando recursos de inteligência e o sistema de videomonitoramento, conseguiram localizar o suspeito na Praça do Campo Grande, onde ele foi abordado e levado para atendimento policial.
O homem foi apresentado inicialmente no posto instalado no Passeio Público e, em seguida, conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado para cumprimento de mandado de prisão preventiva.
A vítima recebeu acolhimento de equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis e também assistência da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos.
A prisão ocorreu em operação conjunta envolvendo policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais, que atuavam no circuito carnavalesco, e equipes ligadas ao departamento responsável pela proteção de vítimas e grupos vulneráveis.