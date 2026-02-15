SALVADOR

Idoso é preso por injúria racial durante Carnaval no Campo Grande

Suspeito foi localizado por videomonitoramento após denúncia feita em posto de atendimento a vítimas de intolerância

Carol Neves

15 de fevereiro de 2026

Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um idoso de 60 anos foi preso por ameaça e injúria racial neste sábado (14), durante o Carnaval 2026, na região do Campo Grande, em Salvador, após denúncia feita pela vítima em um posto de atendimento instalado no circuito da festa.

A ação foi conduzida por equipes da Polícia Civil da Bahia após registro feito no posto do SERVVIR, montado no Circuito Osmar. Segundo a ocorrência, a vítima, de 42 anos, trabalhava em um bloco carnavalesco quando sofreu agressões verbais com teor discriminatório.

Com base nas informações repassadas, policiais iniciaram buscas e, utilizando recursos de inteligência e o sistema de videomonitoramento, conseguiram localizar o suspeito na Praça do Campo Grande, onde ele foi abordado e levado para atendimento policial.

O homem foi apresentado inicialmente no posto instalado no Passeio Público e, em seguida, conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado para cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A vítima recebeu acolhimento de equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis e também assistência da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos.