Suspeito de matar enteada de 1 ano é preso no circuito Barra-Ondina durante Carnaval

Homem de 50 anos era investigado por crime ocorrido em 2005 e foi localizado após identificação em portais de segurança

Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:49

Polícia Civil atua nos circuitos do Carnaval Crédito: Divulgação

Um homem de 50 anos, investigado por homicídio, foi preso por policiais civis na madrugada deste domingo (15), enquanto circulava pelo circuito Barra-Ondina, durante o Carnaval de Salvador.

De acordo com a investigação, ele é apontado como responsável pela morte da própria enteada, uma criança de 1 ano, crime ocorrido em 2005, na capital baiana.

A localização do suspeito ocorreu após informações repassadas pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP). Equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) conseguiram encontrá-lo depois que ele foi identificado pelos portais de segurança instalados ao longo do circuito da festa.