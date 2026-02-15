Suspeito de matar enteada de 1 ano é preso no circuito Barra-Ondina durante Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:49
Um homem de 50 anos, investigado por homicídio, foi preso por policiais civis na madrugada deste domingo (15), enquanto circulava pelo circuito Barra-Ondina, durante o Carnaval de Salvador.
De acordo com a investigação, ele é apontado como responsável pela morte da própria enteada, uma criança de 1 ano, crime ocorrido em 2005, na capital baiana.
A localização do suspeito ocorreu após informações repassadas pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP). Equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) conseguiram encontrá-lo depois que ele foi identificado pelos portais de segurança instalados ao longo do circuito da festa.
Após a abordagem, o homem foi encaminhado a um dos postos policiais montados na área do evento, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.