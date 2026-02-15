RIO DE JANEIRO

Carro alegórico atropela três pessoas após desfile na Sapucaí

Integrante da escola União de Maricá sofreu fraturas graves nas pernas

Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:46

Acidente aconteceu após desfile Crédito: Reprodução

Três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um carro alegórico da União de Maricá, na madrugada deste domingo (15), durante o desfile da Série Ouro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O acidente ocorreu no fim da apresentação, quando a escola acelerava a saída da pista para não ultrapassar o tempo regulamentar. As informações são do portal G1.

Uma das vítimas é Itamar de Oliveira, 65, integrante da equipe de apoio, que sofreu fraturas expostas nas duas pernas. Segundo o secretário de Saúde, Daniel Soranz, ele chegou em estado grave, foi estabilizado rapidamente e encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar após atendimento inicial feito pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e pelo posto médico da Apoteose.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que outros dois homens tiveram ferimentos leves: um foi liberado após atendimento e o outro, com entorse no tornozelo, foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto para exames.

Em nota, a escola declarou apoio às vítimas e mantém representantes acompanhando o caso no hospital. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, também manifestou solidariedade e colocou a prefeitura à disposição para prestar assistência às famílias.

O atropelamento aconteceu quando a última alegoria saiu do eixo e atingiu pessoas próximas ao meio-fio na área de saída da avenida. A escola encerrou o desfile com 57 minutos, acima do limite de 55.