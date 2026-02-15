Acesse sua conta
Carro alegórico atropela três pessoas após desfile na Sapucaí

Integrante da escola União de Maricá sofreu fraturas graves nas pernas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:46

Acidente aconteceu após desfile
Acidente aconteceu após desfile Crédito: Reprodução

Três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um carro alegórico da União de Maricá, na madrugada deste domingo (15), durante o desfile da Série Ouro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O acidente ocorreu no fim da apresentação, quando a escola acelerava a saída da pista para não ultrapassar o tempo regulamentar. As informações são do portal G1.

Uma das vítimas é Itamar de Oliveira, 65, integrante da equipe de apoio, que sofreu fraturas expostas nas duas pernas. Segundo o secretário de Saúde, Daniel Soranz, ele chegou em estado grave, foi estabilizado rapidamente e encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar após atendimento inicial feito pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e pelo posto médico da Apoteose.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que outros dois homens tiveram ferimentos leves: um foi liberado após atendimento e o outro, com entorse no tornozelo, foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto para exames.

Em nota, a escola declarou apoio às vítimas e mantém representantes acompanhando o caso no hospital. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, também manifestou solidariedade e colocou a prefeitura à disposição para prestar assistência às famílias.

O atropelamento aconteceu quando a última alegoria saiu do eixo e atingiu pessoas próximas ao meio-fio na área de saída da avenida. A escola encerrou o desfile com 57 minutos, acima do limite de 55.

Antes disso, o segundo carro alegórico registrou um princípio de incêndio na Apoteose durante a retirada de destaques. Não houve registro de feridos nesse incidente.

