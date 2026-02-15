CARNAVAL DE SÃO PAULO

VÍDEO: mestre-sala e porta-bandeira caem após escorregão em óleo durante desfile

Casal da Tatuapé caiu após vazamento de óleo de carro alegórico

Eles escorregaram em óleo e caíram Crédito: Reprodução

O desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé registrou um incidente na madrugada deste sábado (14), quando o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Rud Gonçalves e Stefany Dias, caiu durante a apresentação no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Os dois escorregaram em sequência ao atravessar um trecho da avenida onde havia óleo derramado por um dos carros alegóricos da agremiação. Apesar do susto, o casal levantou-se rapidamente e continuou o desfile. Segundo o portal G1, não houve feridos no incidente.

O problema, porém, trouxe consequências para a programação da noite. O óleo espalhado na pista obrigou a interrupção temporária dos desfiles para garantir a segurança das equipes e dos componentes das escolas que viriam em seguida.

Possível impacto na pontuação

O regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo prevê perda de 0,1 ponto a cada queda durante o desfile. Ainda assim, a Tatuapé acredita que não sofrerá punição, já que apenas o primeiro casal recebe nota dos jurados.

Segundo a escola, naquele trecho da avenida também não havia julgadores posicionados, o que pode evitar prejuízos em quesitos como Evolução.

Atraso

Horas antes do início da segunda noite de apresentações, funcionários do sambódromo ainda trabalhavam na limpeza, espalhando serragem para eliminar vestígios do óleo e evitar novos acidentes.

O problema também alterou o cronograma das demais escolas. A entrada do Vai-Vai na avenida ocorreu apenas por volta das 5h40, embora estivesse prevista para começar às 4h25.

A organização informou que o atraso foi consequência direta do vazamento ocorrido durante a apresentação da Tatuapé, exigindo paralisação e limpeza completa da pista antes da retomada.

Antes do Vai-Vai, a escola Rosas de Ouro também precisou entrar na avenida com atraso pelo mesmo motivo.