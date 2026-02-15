Acesse sua conta
'Vou desfilar até os 90 com os seios à mostra', diz Sabrina Sato

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel afirma que nunca deixará a folia e diz se sentir em casa na avenida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:00

Sabrina Sato
Sabrina Sato Crédito: Leo Franco /AgNews

A apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, afirmou que pretende continuar desfilando no Carnaval pelo resto da vida. Em conversa com Milton Cunha, ela declarou que não pensa em se afastar da festa e até brincou sobre como imagina seu futuro na avenida.

“Carnaval, você sempre vai me ver desfilar. Vou desfilar igual a Dercy (Gonçalves), 90 e poucos anos com os seios à mostra. Vou guardar pra desfilar nessa época, pra quando tiver 90 e poucos anos.”

Segundo Sabrina, o vínculo com o Carnaval permanece forte, independentemente do sucesso que conquistou na televisão e no mundo da moda. Em entrevista à TV Globo, ela destacou a identificação pessoal com a festa.

Sabrina Sato desfila no sábado (14)

Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews
1 de 10
Sabrina Sato pela Gaviões da Fiel por Leo Franco /AgNews

“Sinto que eu pertenço a esse lugar. É o lugar onde eu me sinto em casa, eu me sinto bem. É o lugar que me aceita do jeito que eu sou. A gente veste a fantasia, mas tira o personagem. Eu me sinto [olhando] no olho, com abraço, sorriso. Eu vou ser Gaviões e Vila Isabel até morrer.”

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel desde 2019 - embora desfile com a agremiação desde 2004 - Sabrina atravessou o sambódromo usando uma fantasia em azul e rosa, inspirada na flor Protea, representando as flores da floresta. Além da escola paulista, ela também mantém laços afetivos com a Unidos de Vila Isabel, reforçando sua ligação duradoura com o Carnaval.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

