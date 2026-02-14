LOOK

Sabrina Sato abre o Carnaval com fantasia de elfa tatuada

Apresentadora inicia maratona da folia com figurino daSchiaparelli

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 08:06

Sabrina Sato Crédito: Divulgação

Se existe alguém capaz de transformar a abertura do Carnaval em um verdadeiro espetáculo fashion, esse nome é Sabrina Sato. A apresentadora deu início à sua agenda intensa de festas e desfiles surgindo com um figurino de alta-costura da maison francesa Schiaparelli durante a primeira noite do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi. Neste sábado, ela retorna à avenida como rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

Fugindo das fantasias tradicionais, Sabrina apareceu com um body escultural que remetia a uma figura quase mitológica e futurista, em uma leitura sofisticada do espírito carnavalesco. A peça, ajustada como se fosse uma segunda pele, equilibrava fantasia e elegância, resultando em um visual impactante. O efeito era ampliado pela estampa que simulava tatuagens por todo o corpo, reforçando o caráter performático da produção.

Sabrina Sato surgiu como elfa

A criação segue o DNA surrealista da casa fundada por Elsa Schiaparelli, trazendo recortes estratégicos, elementos tridimensionais e modelagem pensada para valorizar a silhueta como se fosse uma obra artística. A proposta combina técnica e imaginação, algo que dialoga com o estilo teatral que Sabrina costuma levar para a avenida.

Para completar o visual, a apresentadora apostou em uma peruca produzida pela grife internacional Jean Baptiste, reconhecida por peças sob medida e acabamento artesanal, muito presentes em editoriais e eventos de tapete vermelho. O styling ficou por conta de Pedro Sales, enquanto maquiagem e cabelo foram assinados por Krisna Carvalho, e as unhas por Roberta Muniz.