Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sabrina Sato abre o Carnaval com fantasia de elfa tatuada

Apresentadora inicia maratona da folia com figurino daSchiaparelli

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 08:06

Sabrina Sato
Sabrina Sato Crédito: Divulgação

Se existe alguém capaz de transformar a abertura do Carnaval em um verdadeiro espetáculo fashion, esse nome é Sabrina Sato. A apresentadora deu início à sua agenda intensa de festas e desfiles surgindo com um figurino de alta-costura da maison francesa Schiaparelli durante a primeira noite do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi. Neste sábado, ela retorna à avenida como rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

Fugindo das fantasias tradicionais, Sabrina apareceu com um body escultural que remetia a uma figura quase mitológica e futurista, em uma leitura sofisticada do espírito carnavalesco. A peça, ajustada como se fosse uma segunda pele, equilibrava fantasia e elegância, resultando em um visual impactante. O efeito era ampliado pela estampa que simulava tatuagens por todo o corpo, reforçando o caráter performático da produção.

Sabrina Sato surgiu como elfa

Sabrina Sato por Divulgação
Sabrina Sato por Divulgação
Sabrina Sato por Divulgação
Sabrina Sato por Divulgação
1 de 4
Sabrina Sato por Divulgação

A criação segue o DNA surrealista da casa fundada por Elsa Schiaparelli, trazendo recortes estratégicos, elementos tridimensionais e modelagem pensada para valorizar a silhueta como se fosse uma obra artística. A proposta combina técnica e imaginação, algo que dialoga com o estilo teatral que Sabrina costuma levar para a avenida.

Para completar o visual, a apresentadora apostou em uma peruca produzida pela grife internacional Jean Baptiste, reconhecida por peças sob medida e acabamento artesanal, muito presentes em editoriais e eventos de tapete vermelho. O styling ficou por conta de Pedro Sales, enquanto maquiagem e cabelo foram assinados por Krisna Carvalho, e as unhas por Roberta Muniz.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Sabrina Sato

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Margareth Menezes toca no Camarote 2222 e homenageia Preta Gil: 'Canções especiais para ela'

Margareth Menezes toca no Camarote 2222 e homenageia Preta Gil: 'Canções especiais para ela'
Imagem - Medo por trás das máscaras: guerra entre facções ameaça tradição em Maragojipe

Medo por trás das máscaras: guerra entre facções ameaça tradição em Maragojipe

MAIS LIDAS

Imagem - C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise
01

C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
02

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia
03

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia

Imagem - Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez
04

Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez